Recept: solata s piščancem in bučami

Za 4 osebe:

zelena solata​ gentile,

rdeči radič,

rukola,

pest češnjevih paradižnikov,

ekstra deviško oljčno olje,

temni balzamični kis,

1 piščančji file,

1 manjša bučka (cukini),

nekaj žlic moke,

2 jajci,

drobtine,

nekaj žlic mešanice semen (bučna, sončnična, sezamova ...),

sol, poper;

tatarska omaka:

nekaj žlic majoneze,

2–3 kumarice,

1–2 žlici vloženih kaper,

1 manjši strok česna,

1 šalotka

Solato (po tretjino vsake vrste) operemo, paradižnike razrežemo na polovice. Tik preden jed sestavimo, solato začinimo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom ter premešamo. Ne solimo! Za tatarsko omako na drobno nasekljamo kumarice, kapre, česen in šalotko ter sestavine pomešamo z majonezo. Če je omaka pregosta, dolijemo malo tekočine iz kozarca, v katerem so kisle kumarice. Piščančje meso narežemo na trakove, bučke na pol centimetra debele kolutke. Solimo, popramo in paniramo: najprej moka, potem pomočimo v razžvrkljano jajce, nato drobtine, pomešane z mešanico semen: na 9 delov drobtin uporabimo 1 del mešanice semen. Meso in bučke ocvremo z obeh strani v olju, odložimo na krožnik, pokrit s papirnato brisačko, ki bo vpila odvečno olje. Zdaj sestavimo jed: najprej gre solata, nato tatarska omaka, z njo ne pretiravamo. Ob robove razporedimo polovice češnjevih paradižnikov, povrhu položimo pečene piščančje trakove in bučke.