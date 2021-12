Solata s pečeno bučo

Za 4 osebe:

1 manjša buča

2 mali konzervi čičerike

nekaj listov rdečega radiča

1 pest rukole

1 limona

1 pest grobo narezanih orehov

sol, poper

oljčno olje

Bučo prerežemo na pol, olupimo in odstranimo semena. Narežemo na centimeter debele krhlje in naložimo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Pokapljamo z oljčnim oljem in pečemo na 190 stopinj dobre pol ure. Čičeriko stresemo v cedilo, speremo in posušimo. V ponvi segrejemo nekaj kapljic olja in na njem pražimo čičeriko, tako da se rahlo zapeče. Rukolo in radič očistimo, operemo in osušimo ter po potrebi narežemo. V skledi zmešamo rukolo, radič, čičeriko in orehe, rahlo solimo in popramo. Razdelimo na krožnike in na solato nadevamo pečene buče. Pokapljamo z oljem in limonovim sokom.