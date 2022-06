Sočne, sladke in slastne: uživamo sveže ali predelane

Sezona jagod se je začela, že nekaj časa jih lahko kupimo na tržnicah in v trgovinah pa seveda pri prodajalcih ob cesti, vendar pri tem velja opozorilo. Jagode so zelo priljubljen in tudi zdrav sadež, žal pa pri njihovi vzgoji pridelovalci uporabljajo precej zaščitnih sredstev. Če je le možno, jih kupujmo pri preverjenem kmetu, še najbolje pa je, če jih pridelamo na svojem vrtu ali na balkonu.

Najboljše so pravkar nabrane. FOTO: Yana Tatevosian/Getty Images

Uporabnost jagod je skorajda neskončna. Preden se lotimo njihove priprave, pa poglejmo, kako jih kupovati in spraviti, da bomo imeli čim več od njih. Če jih imamo na vrtu, ni dileme, ko se nam jih zahoče ali jih potrebujemo za pripravo kakšne jedi, jih naberemo in čim prej uporabimo. Kadar pa jih kupujemo, poskrbimo, da bodo čim bolj sveže.

Pred zaužitjem jih obvezno operemo, vendar tik pred uporabo, saj v stiku z vlago hitro začnejo gniti ali plesneti. Tudi peclje odstranimo tik pred uporabo. Sicer pa rahlo načetih plodov ni treba zavreči, temveč jih operemo in obrežemo ter zmečkamo ali zmeljemo.

Tako bodo uporabni denimo za smutije, sadne jogurte, skute, kreme, sladolede in še kaj. Čvrste sadeže užijemo same, če so preveliki za en grižljaj, jih narežemo. Dodamo jih v mešane sadne solate, imenitno se ujamejo s preostalim jagodičjem pa tudi večino drugega sadja. Pregrešno dobre so v družbi stepene sladke smetane, sladokusci pa prisegajo na kombinacijo z nekaterimi alkoholnimi pijačami v različnih koktajlih.

Uporabimo jih za dekoracijo jedi. FOTO: Zefirchik06/Getty Images

Seveda ne pozabimo na šampanjec oziroma penino z jagodami, kar strežejo na imenitnejših dogodkih. Izjemno harmonijo okusov tvorijo s čokolado, s katero pripravimo majhne grižljaje. Čokolado raztopimo v vodni kopeli, vanjo namakamo cele jagode, pustimo, da se čokolada strdi, in ponudimo. Lahko pa v stopljeno čokolado namočimo robove kozarcev, v katere natočimo penino, ki jo ponudimo z jagodami.

Z jagodami, celimi ali narezanimi, okrasimo sladice ali jih dodamo v sadne zloženke s kremo in smetano. Da bo zloženka lepo vidna, jo pripravimo v steklenih kozarcih.

Med lahke poletne sladice štejemo osvežilno torto z rahlim biskvitom in sočno jagodno kremo pa seveda jagodne panakote in sladolede. Presežek predelamo v marmelade, sokove in sirupe, ki jih pijemo zmešane z vodo ali uporabimo kot prelive za sladolede, torte, kolače in podobno.