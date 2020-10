Sočna vratovina

Za 4 osebe:

800 g svinjske vratovine

3–4 jabolka

sol, poper, česen v prahu

1 šopek peteršilja

olje

1 kozarček marmelade

Meso narežemo na zrezke. V skodelici zmešamo sol, poper in česen v prahu ter z mešanico dobro natremo zrezke z obeh strani. Pokapljamo jih z oljem, pokrijemo s folijo in pustimo stati dobre pol ure. Jabolka operemo, razpolovimo in odstranimo pečke. Narežemo na pol centimetra debele krhlje. V ponvi segrejemo olje in na njem na hitro popečemo meso z obeh strani. Zmanjšamo temperaturo in dušimo v lastnem soku dobre pol ure. Po potrebi dolijemo malce vode. Po petnajstih minutah dodamo jabolka. Meso in jabolka med dušenjem obrnemo. Potresemo s sesekljanim peteršiljem. Postrežemo z žlico domače marmelade.

Vratovina je ena bolj varnih izbir za pripravo svinjskih zrezkov. Meso je namreč že samo tako sočno, da ga skorajda ne moremo presušiti. Zrezki so imenitni na žaru, dušeni v lastnem soku ali v čebulni omaki.Recept je silno preprost, k mesu dodamo sesekljano čebulo ali dve in dušimo na srednjem ognju v pokriti posodi dobre pol ure. Zmehčano čebulo zmeljemo s paličnim mešalnikom in dobimo gosto, gladko omako. Lahko dodamo še kozarec suhega vina in prevremo.