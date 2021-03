Smuti v skledici

Zelena boginja Banani olupimo, narežemo na kolobarje in za dve uri postavimo v zamrzovalnik. Avokado in mango olupimo, odstranimo koščico in narežemo na koščke. Damo jih v blender, prav tako mleko oziroma rastlinski napitek, namaz in zamrznjeno banano ter zmešamo do gladkega, vmes s spatulo mešanico poberemo s sten blenderja. Razdelimo v dve skledici, obložimo z na rezine narezanim mangom, malinami, kivijem, nekaj špinačnimi listi in semeni granatnega jabolka, posujemo s čia semeni in kokosovimi kosmiči in takoj postrežemo.

Tropska skledica Mango olupimo in narežemo na koščke, banani olupimo in narežemo na kolobarje, ananas olupimo, razpolovimo po dolžini, odstranimo trdo sredico in razrežemo na koščke. V blender damo mango, ananas, banani, jogurt in kokosov napitek ter zmešamo do gladkega. Razdelimo v dve skledici in obložimo z na koščke narezanim mangom, ananasom in banano ter borovnicami, posujemo s kokosovimi in ovsenimi kosmiči.

Acai v skodelici V blender damo zamrznjeno jagodičevje, acai v prahu, banano, led in 100 ml vode (ali kokosovega napitka). Zmešamo do gladkega, razdelimo v skodelici in obložimo s pasijonko, borovnicami, robidami in kokosovimi kosmiči.

Čokoladne sanje Vse sestavine (razen banan) stresemo v skledo, pokrijemo in pustimo v hladilniku najmanj pol ure, lahko tudi čez noč. Pretresemo v blender, dodamo banano in zmešamo do gladkega. Nadevamo v skledici, obložimo z na kolobarje narezano banano, sesekljano čokolado in žličko arašidovega namaza.

FOTO: Nerudol/Getty Images

Kdor ima rad smuti, bo navdušen tudi nad smutijem v skodelici: ta je bolj gost, tako da ga jemo z žlico. Sadje, zelenjavo in ovsene kosmiče zmešamo v blenderju, da dobimo gladko gosto mešanico, jo vlijemo v skledice ali skodelice in obložimo s pisanim sadjem, na primer ananasom, mangom, avokadom pa jabolki, hruškami, mandarinami ali pomarančami in seveda bananami, oreški, semeni in kosmiči. Vanje dodajamo mleko ali rastlinski napitek pa tudi jogurt. Vsak dan lahko jemo drugega in dan začnemo z barvami: korenje za oranžno, z borovnicami bo skledica modro vijolična, jagode poskrbijo za dekliško rožnato, špinača, kivi in avokado za pomirjajoče zeleno, mango in ananas pa bosta pričarala sončno jutro.