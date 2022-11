Smo Slovenci zahtevni kavopivci? Jo pijemo zaradi učinka ali zaradi okusa?

Slovenci smo znani kot veliki kavoljubci. Kava je nedvomno najbolj priljubljen jutranji napitek številnih po svetu. Vsak ima svojo najljubško kavo, toda kako jo najbolje pripraviti in kaj najbolj vpliva na njen okus. O tem in še marsičem smo povprašali v vrhniško pražarno Escobar.

Kaj je najbolj pomembno za dober okus kave? Dobra zrna, praženje, priprava … ?

V naši pražarni se dnevno srečujemo s številnimi kavami iz različnih koncev sveta. Res je, da geografsko poreklo pusti odločilen pečat in se močno odraža v aromah in okusih, vendar pa to, kje je kava zrastla, ne zagotavlja ali bo kava v skodelici zablestela ali razočarala. Na slednje predvsem vplivajo dogodki, ki sledijo - način čiščenja oziroma procesiranja, skladiščenja, praženja in ne nazadnje način priprave. Glede na kompleksnost kave kot surovine je včasih treba narediti enega ali več korakov nazaj v verigi in razumeti pot kavnega zrna, ki se začne v kavnem nasadu. Le na ta način lahko iz njega iztisnemo maksimum arom in okusov.

Kdaj lahko rečemo, da je kava dobra?

Dobra kava je kakovostna in ima uravnotežen okus ter teksturo. Kot smo zapisali že v prejšnjem odgovoru, ni pomembna le surovina, pač pa se vse začne že veliko prej, na sami farmi, kjer kmetje dajejo več pozornosti vzgoji kakovostnih sort, izboljšujejo in optimizirajo spravilo ter predelavo obranega pridelka. Seveda je pomembna tudi svežina, pravilno praženje in priprava. Razumeti moramo, da na to, da spijemo dobro kavo, vpliva čisto vse, kar se z njo zgodi, preden jo nalijemo v skodelico.

FOTO: Voranc Vogel

V naši pražarni vsem, ki bi želeli z lastnimi brbončicami prepoznati dobro kavo, svetujemo, da se spoznajo s protokolom okušanja kave, mednarodno znanim kot »coffee cupping« oziroma »coffee tasting«. Gre za opazovanje in prepoznavanje okusov in arom v kuhani kavi z vonjanjem in glasnim »srkanjem« kave, s čimer okuševalci prepoznavajo in analizirajo posamezne komponente, kot so tekstura, sladkoba, prisotnost naravnih kislin, pookus in uravnoteženost vsega navedenega v skodelici kave. Coffee cupping je profesionalna praksa v industriji kave, lahko pa ga izvaja vsakdo, ki želi prek lastnih senzornih zaznav izvedeti več o značilnostih kave z različnim geografskim poreklom in o različnih kavnih mešanicah.

Imate občutek, da smo Slovenci zahtevni kavopivci? Jo pijemo bolj zaradi učinka ali bolj zaradi okusa? Se spoznamo na kavo?

V Sloveniji ima posebej jutranja kava še vedno status napitka, ki nas prebudi in pripravi na delovne izzive dneva. Doma si jo najpogosteje pripravljamo v džezvi. Prav tako pa ima v Sloveniji skodelica kave pomembno vlogo pri vsakodnevnem druženju s prijatelji in znanci, saj ob skodelici kave tečejo pogovori in debate. Pogosto namreč rečemo »dobimo se na kavi«, ko se dogovarjamo za srečanje, čeprav potem pravzaprav pijemo sok, čaj ali kaj drugega.

V Sloveniji se spije veliko kave in smo umeščeni kar visoko na evropski lestvici po številu popitih kav dnevno. V domačem gospodinjstvu popijemo veliko kave, pripravljene na turški način v džezvi, v lokalih pa prevladuje priprava kave na kavnih avtomatih. Kljub veliki količini popite kave pa smo Slovenci zelo nezahtevni kavopivci in le redko zavrnemo slabo pripravljeno kavo v kavarni, baru ali restavraciji … Če za enkrat še velja, da smo Slovenci dobri kavopivci, ker popijemo veliko kave, pa glede na vedno več povpraševanja po izbranih kavah v naši pražarni verjamemo, da bodo kmalu vse številčnejši tudi ljubitelji dobre kave, ki jim ne bo vseeno kaj dobijo v skodelici kave.

Kaj menite o okusu najbolj razširjene znamke kave v Sloveniji?

V pražarni Escobar dobro poznamo kave iz naše ponudbe, kave s trgovskih polic že dolgo niso bile v naši skodelici, tako da ne moremo govoriti o njenem okusu.

V naši pražarni kavo z nivoja vsakdanje dobrine postavljamo ob bok vrhunskim produktom kot so izbrana vina, piva, siri, čokolade … Slednje zahteva drugačen odnos do kave na vseh nivojih pridelave in predelave. Začne se na farmi, kjer kmetje dajejo več pozornosti vzgoji kakovostnih sort, izboljšujejo in optimizirajo spravilo in predelavo obranega pridelka. Predvsem pa gre za vzpostavljanje tesnejših odnosov med pridelovalci kave, trgovci in pražarji. Naša ponudba je vezana tudi na sezonske kave. Kot pri vseh kmetijskih pridelkih sta tudi pri kavi pomembna sezonskost in svežina, ki vplivata na kakovost kave v skodelici.

V naši pražarni kavo dnevno pražimo v majhnih količinah in pod budnim očesom strokovnjaka, saj verjamemo, da je tak način praženja najboljši, da lahko iz kavnih zrn izvabimo prave arome in okus. Kavo v pražarni Escobar pražimo skladno s povpraševanjem, zato je nikoli ne skladiščimo. Kava je vedno sveže pražena, z izbranim profilom oziroma stopnjo praženja, ki še bolj poudari unikatnost in naravne značilnosti kavnih zrn, ki prihajajo v našo pražarno z vseh koncev sveta.

Kakšna je razlika med kuhano in nekuhano kavo? Katero priporočate?

Gre za razliko v postopku priprave. Najbolj poznani postopki za kuhanje kave so v džezvi, v kafetjeri, espresso priprava na kavnem aparatu, različne oblike filter priprave kave …

Pri nekuhani kavi, t. i. cold brew pripravi, pa gre za namakanje kave v vodi. Ker kava nikoli ne pride v stik z vročo vodo, je končni okus precej drugačen, kot če bi vročo kavo ohladili. Postopek pa traja 12 ur ali več.

Iz naših izkušanj priporočamo kuhano kavo. Med vsemi postopki nam je najljubši drip način priprave, saj je kava okusna, aromatična in brez usedline.