Smetana na festivalu Brda in vino: prišel tudi Bine Volčič (FOTO)

Po dveletnem premoru zaradi znanih razmer se to soboto v slikovito srednjeveško vas Šmartno vrača eno-gastronomski dogodek Brda in vino. Kot je pojasnil Sebastjan Mavrič, bo letos na šmartenskih gasah imenitne jedi kuhalo osebje iz približno 30 slovenskih restavracij.

Družbo bo kuharjem delalo 40 briških vinarjev, ki bodo točili izbrane vinske okuse, tu pa bodo tudi stojnice, na katerih bodo domačini ponudili različne izdelke in domače dobrote.

Sebastjan Mavrič, eden od motorjev prireditve Brda in vino FOTO: Igor Mali

Verjetno eno najlepših slovenskih gastronomskih prireditev, ki bo v soboto zavzela slikovito vasico Šmartno, so organizatorji opisali s temi besedami: »Če je še pred nekaj leti veljalo, da gre za predvsem vinski dogodek, namenjen poznavalcem in ljubiteljem vin, je festival v zadnjih nekaj letih pridobil nove razsežnosti. Napredoval je na vinskem kot tudi na kulinaričnem področju ter prerasel v največji eno-gastronomski dogodek v Brdih. Enostavno pripravljene jedi so zamenjali izvirni in dovršeni krožniki, ki gredo z roko v roki z vrhunskimi briškimi vini. »

Tako smo v minulih letih na ulicah slikovite briške vasi srečali številne vinarje in se z njimi zapletli v prijeten klepet, podobno domačno pa je bilo na stojnicah, kjer je dišalo po odlični hrani.

Med drugim smo v Šmartnem nekoč ujeli znane slovenske chefe, denimo Bineta Volčiča in Igorja Jagodica. Tu so kuhali tudi Marko Magajne, ki je s sodelavcem iz Galerije Okusov Markom Vršičem letos postal mladi talent po oceni kulinaričnega vodnika Gault & Millau, Jože Godec, ki velja za enega najbolj inovativnih bohinjskih chefov, in Grega Repovž iz znane dolenjske Gostilne Repovž.

Organizatorji so nam včeraj pojasnili, da je za unikatni kulinarično-vinarski dogodek na voljo le še nekaj vstopnic, ki jih lahko kupite oziroma rezervirate prek spletne strani Brda in vino.

V soboto se v Šmartno, kjer je bilo pred leti takole pestro, po premoru vrača dogodek, ki povezuje vrhunsko kulinariko in vina. FOTO: Igor Mali

