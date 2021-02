Slovenski recepti iz Amerike

Recepti odsevajo letne čase

V kuharski knjigi Slovensko-ameriška miza je na 144 straneh zbranih 91 receptov.

Krompirjevi cmoki Krompir olupimo in razrežemo na kocke ter skuhamo. Vodo odcedimo in krompir pretlačimo. Še toplemu dodamo dve žlici masla, sol, in jajce. Zmešamo z žlico, dodamo moko in zgnetemo v testo. Oblikujemo ga v kroglice, malo manjše od žogice za namizni tenis. V loncu zavremo vodo, jo solimo in vanjo polagamo krompirjeve cmoke. Pozor: vreti mora le nežno. Lonca ne pokrijemo. Ko so cmočki nared, priplavajo na vrh, kar traja kake pol ure oziroma še manj. Medtem ko se kuha, v kozici raztopimo dve žlici masla, dodamo drobtine in jih med nenehnim mešanjem na zmernem ognju prepražimo do lepe, rjavkasto zlate barve. Cmoke odcedimo, takoj preložimo na krožnike in posujemo s prepraženimi drobtinicami. Postrežemo še tople. Ali pa, svetujejo v kuharski knjigi Slovensko-ameriška miza: »Testo oblikujemo v krajše svaljke in jih do rjavkasto zlate barve ocvremo v olju. Postrežemo kot prilogo mesu.«

Vse so preverili v domačih kuhinjah

Knjižica receptov je prepotovala ves svet (in za to porabila pet let), preden je prišla do nas. Zgodba se je začela pisati leta 2015, ko so potomci slovenskih izseljencev v Chicagu izdali kuharsko knjižico Slovensko-ameriška miza (v originalu: The Slovenian-American Table). Pred kratkim, nekako za novo leto, so jo poslali potomkam slovenskih izseljencev v Avstralijo. Te so darilo iz Amerike objavile na facebooku in tako smo angleško knjižico s slovenskimi recepti opazili tudi v uredništvu Okusov.»Kuharsko knjižico, v kateri smo na 144 straneh zbrale 91 receptov, smo napisale članice Slovenske zveze v Ameriki (Slovenian Union of America). Razporedile smo jih tako, da poglavja odsevajo letne čase. Zakaj? Ker je slovenska hrana navdih, ki ga je treba ohraniti in tudi deliti s prihajajočim rodom Slovencev v sodobni Ameriki,« pravi, urednica strani Slovenske zveze v Ameriki na facebooku.Kot dodaja sogovornica, so objavljeni recepti za »mnoge najbolj priljubljene tradicionalne slovenske jedi, ki so jih izseljenci prinesli v Ameriko, predstavljene pa so na sodoben način. Upamo, da bo knjižica nekakšen vodnik sodobnim ameriško-slovenskim družinam, ki bodo lahko s pripravo opisanih jedi svojemu vsakdanu dodale delček slovenske dediščine.«In kateri recepti so zbrani? »Od alkoholnih pijač, kruha, sladic, cmokov, jajc, sadja in zelenjave, mesa in testenin vse do solat in juh. Vsak recept smo označili tako z angleškim kot slovenskim imenom. Tako so krompirjevi cmoki denimo potatoe dumplings, joto pa imenujemo tudi sauerkraut soup,« je za Okuse povedala Mary Rinser Glaize.O tem, kako je začela nastajati knjižica, sogovornica pravi: »Ideja je začela nastajati leta 2007, ko so se članice naše zveze odpravile na kulinarično in kuharsko potovanje po Sloveniji. Iskale so nove teme za revijo Zarja –​ The Dawn, ki je uradno glasilo Slovenske zveze v Ameriki.«Nato našteje vse raziskovalke kulinarične Slovenije:in. »Z, piscem besedil za revijo Zarja –​​ The Dawn, in, ki v našem združenju skrbi za posebne projekte, so začeli zbirati gradivo za novo kuharsko knjižico.«Odskočna deska za zbirko receptov Slovensko-ameriška miza so bile tri kuharske knjige, ki jih je Slovenska zveza v Ameriki izdala v preteklosti in ki so nosile zanimive naslove. Prvo bi lahko prevedli kot Ženski kotiček –​ kuhinja, drugi bi lahko rekli Lonci in kozice, naslov tretje pa bi lahko poslovenili v Še več loncev in kozic. Pri pripravi nove kuharske knjige so uporabili tudi gradivo iz glasila Zarja –​​ The Dawn in recepte, ki že generacije krožijo med potomci slovenskih priseljencev v Ameriki, poleg naštetih pa je pri urejanju knjige sodelovala še»Vse recepte smo pred objavo preverile v domačih kuhinjah naših članic,« nam še nekaj besed o natančni pripravi pove Mary Rinser Glaize in doda, da so pri preverjanju receptov, ob omenjenih, sodelovale tudiininterinMed skoraj sto zbranimi recepti je naša sogovornica iz Chicaga poslala dva: prvega za joto, drugega pa za krompirjeve cmoke. Ker zadnjih že nekaj časa nismo videli na naših straneh, jim danes namenjamo nekaj časopisnega prostora.