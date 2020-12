Slovenski chefi ustvarjajo zanimive paštete

Brata Vračko, Gregor in David FOTO: arhiv Argete

Raca, jelen, brancin ...

Kuhanje s pašteto

Te dni se zdi, da so številni slovenski chefi v decembrski ustvarjalnosti zavili med paštete. Tako(Restavracija JB, Ljubljana) v svoji spletni trgovini ponuja piščančjo jetrno pašteto s konjakom in zraven dodaja še zgodbo. Ta gre takole: »Ko sem pred 35 leti delal v tujini, sem dobil delo v Gasthof Tschebull, ki je veljala za tiste čase za najboljšo gostilno v Avstriji.Sin lastnika je bil takrat na praksi pri slavnem francoskem kuharjuin je domov prinesel recept za jetrni parfait. Seveda sem skozi leta ustvaril svoj recept z nekaj popravki, vendar pa je to vseeno ideja velikega francoskega mojstraiz restavracije Au Crocodile iz Strasbourga.«Ko smo te dni obiskali Podvinsko tržnico, ki jo enkrat na mesec – ob upoštevanju veljavnih ukrepov, seveda – pripravijo na vrtu Vile Podvin (ena Michelinova zvezdica), smo naleteli na divjačinsko pašteto iz delavnice chefa; ta je jeseni pripravljal telečjo pašteto, v teh predprazničnih dneh pa je preklopil na divjačino.Piščanec, teletina in divjačina so poleg rib najbolj klasični okusi paštet, še zdaleč pa ne edini. Kako pester je svet ustvarjanja namazov, pove bežen pogled na zbirko Argeta Exclusive, ki paštete že nekaj let ustvarja skupaj z znanimi chefi. Prvi v ekskluzivni liniji namazov je bil že omenjeniJanez Bratovž, legendarni chef je pripravil svojo značilno mojstrovino iz piščančjih jeter, ki jih je oplemenitil s kandirano pomarančo in konjakom.Pozneje so za Argeto ustvarjali še mnogi chefi, tudi(Gostišče Grič), ki je pripravil račjo specialiteto z dodatkom vanilje in praženih lešnikov. Ko so k sodelovanju povabili(Dvorec Zemono, ena Michelinova zvezdica), je v črno posodico zapakiral lososa z rožmarinom in janežem. Na vrsto je prišla tudi restavracija La Subida (Cormins – Krmin, ena Michelinova zvezdica), kjer se je chefodločil za jelena s pistacijami, medtem ko je hrvaški chefiz Restavracije San Rocco (Brtonigla) govejo specialiteto podčrtal s šparglji. Še en hrvaški šef,iz restavracije Stari Kaštel (Buje), je pestri zbirki dodal dimljenega brancina s hruško in medom.Letos je Argeta v zbirko ekskluzivnih dodala še dva okusa, ki sta ju ustvarila brata Vračko. Medtem ko je(Hiša Denk, Zgornja Kungota) teletino dopolnil z lipo in medom, se je njegov mlajši brat(Restavracija Mak, Maribor) odločil za pegatko z jurčki in tartufi.In če mislite, da pašteto lahko le namažemo na kruh, se motite.Iz nje lahko – z dobrim kuharskim znanjem in obilico kulinarične domišljije – nastane marsikaj. Enega od predlogov objavljamo danes, sestavil pa ga je ustvarjalni štajerski chef Gregor Vračko.