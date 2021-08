Slovenska kmetija z znamenitim vrtom

Primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva

V Šalovcih, na gričih Krajinskega parka Goričko, je kmetija, ki je drugačna od večine kmetij. Kmetija Korenika je prostor, kjer se med njivami, zeliščnim vrtom in manjšim živalskim parkom srečujejo različne generacije ljudi iz širše okolice.Začetki Kmetije Korenika segajo v leto 2006, ko se je lastnikom utrnila ideja, da bi oživili življenje na podeželju in zaraščene kmetijske površine obdelovali s spoštovanjem in ljubeznijo do narave. Na kmetiji so delo ponudili tudi težje zaposljivim ljudem – invalidom, osebam z nizko stopnjo izobrazbe ali z neprimerno izobrazbo –, ki pa jih veseli delo na kmetiji.Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija