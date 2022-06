Slovenka napisala najboljšo kuharsko knjigo leta

Slovenska mojstrica peke z drožmi Anita Šumer je za svojo knjigo Umetnost krašenja kruha prejela prestižno nagrado Best of the Best Gourmand World Cookbook 2021. Podelitev nagrad, ki veljajo za oskarje na področju kuharskih knjig, je potekala v mestu Umeå na Švedskem, knjiga Anite Šumer pa si je prvo mesto prislužila v konkurenci kar 1558 knjig iz več kot 200 držav. Anitina tretja knjiga, ki vsebuje vrsto tehnik za krašenje kruha in trikov pri peki, je bila nominirana v kar petih kategorijah, kar je izjemen uspeh in odlična promocija slovenske kulinarike.

Slovenska kuharska knjiga je prvič osvojila prestižen naziv. Edouard Cointreau, predsednik tekmovanja, je poudaril, da je bila knjiga prepoznana kot najboljša kuharska knjiga leta 2021 ravno zato, ker gre za odlično delo več ustvarjalcev in kot taka blesti tako na vsebinskem kot na umetniškem in oblikovnem področju. »Anita Šumer postaja svetovno prepoznavna, saj živi za svoje poslanstvo in vizijo. Navdušila je tudi britansko založnico Anne Dolamore iz založbe Grub Street, ki je po mojem mnenju ena največjih poznavalk avtorjev kuharskih knjig na svetu. Knjigo bi priporočil vsem ljubiteljem knjig, strastni peki pa je resnično ne smejo spregledati,« je še dodal Cointreau.

Anita Šumer je svojo ljubezen do peke kruha ponesla v številne slovenske in tuje domove. FOTO: Nik Jarh

Etnolog in raziskovalec kulinarične dediščine dr. Janez Bogataj je ob podelitvi nagrade izpostavil, da kruh v zgodovini človeštva ni bil zgolj živilo, temveč je imel simbolni pomen v medsebojnih odnosih, šegah in navadah, skozi leta pa je žal izgubil značaj daru. »Nove knjige Anite Šumer ne smemo razumeti le kot oživljanja zgodovinskih spominov, ampak na njihovih spoznanjih iskati nove ustvarjalne izzive. Z okrašenim kruhom predvsem nekaj sporočamo, ustvarjamo vezi med kruhom in človekom, ki so v sodobnosti pogosto pretrgane ali celo pozabljene,« je še dodal.

Knjiga ima tudi dobrodelno noto, saj je del sredstev od prodaje namenjen neprofitni organizaciji Lunina vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom.