Slivovi cmoki iz krompirjevega testa

Za 4 osebe:

cca 1 kg sliv

sladkor v kockah

800 g krompirja (srednje debelega, enake velikosti)

125 g ostre moke

125 g gladke moke

2 jajci

sladkor za posip

100 g drobtin

sol, cimet, olje

Slive očistimo in operemo, jih osušimo in jim odstranimo koščice. V vsako vstavimo kocko sladkorja in stisnemo skupaj. Krompir dobro operemo in celega skuhamo v slani vodi. Olupimo čim bolj vročega in ga drobno naribamo. Dodamo moko in jajci, žličko soli in z rokami zgnetemo v čim bolj gladko testo. Razvaljamo po pomokani delovni površini na pol centimetra debelo. Razrežemo na kvadratke, velike 5 x 5 in 10 x 10 centimetrov, odvisno od velikosti sliv. Na vsakega damo eno, testo zapognemo in oblikujemo cmoke. Dobro stisnemo, da ne bodo med kuhanjem razpadli. Kuhamo v slani vodi, cmoki so kuhani, ko priplavajo na površje. Prelijemo z drobtinami, ki smo jih svetlo prepražili na olju, in potresemo s sladkorjem.

Cmoki s sadjem, namesto sliv uporabimo denimo marelice, so priljubljena poletna jed, ki pa zahteva krepko več kot uro za pripravo. Če smo zelo sladkosnedi, v sadje nadevamo sladkor, sicer pa to izpustimo in cmoki bodo imeli nekoliko kiselkast, a svež okus.S pripravo krompirjevega testa je treba pohiteti, bolje se namreč oblikuje, če olupimo in zamesimo še vročega, če ga ohladimo, se začne lepiti in ga ne moremo oblikovati.