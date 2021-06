Slastno zelenjavo uporabljamo kot sadje

Pred dnevi sem v trgovini s sadjem in zelenjavo na polici videla svežo rabarbaro. Preseneča pa podatek, da jo na vrtovih sadijo le še redki, čeprav je za vzgojo sila nezahtevna, pa še trajnica je, tako da jo posadimo enkrat in potem pobiramo vrsto let. Ker jo uživamo kot sadje, jo številni tja tudi uvrščajo, vendar je v resnici zelenjava. Uživamo listne peclje, liste pa zavržemo ali odložimo na kompost. Je zelo okusna in zdrava zelenjava, vendar je treba opozoriti, da vsebuje snov, zaradi katere je za nekatere skupine ljudi nevarna. Predvsem listi so bogati z oksalno kislino, nekaj pa je vsebujejo tudi stebla, ki skupaj z drugimi toksini sproži težave pri presnovi kalcija v organizmu. To lahko vodi do zastrupitve, zlasti pri ljudeh z nekaterimi boleznimi. Tako je bolje, da se rabarbare izogibajo tisti, ki bolehajo za putiko, artritisom, žolčnimi kamni, hemoroidi in moški, ki jih pestijo težave s prostato. Prav tako ni priporočljiva za nosečnice, doječe matere, otroke in starejše. Tudi zdravim ni treba pretiravati z njo, če si jo privoščimo nekajkrat v sezoni, pa ne bo narobe. Povejmo še, da spomladi rabarbara vsebuje manj oksalne kisline, zato jo nabiramo le do srede junija.



Uživamo kuhano oziroma toplotno obdelano, zaradi specifičnega kiselkastega okusa je izjemno osvežilna. Večina jo povezuje s sladicami. Najpogosteje iz rabarbare kuhamo kompote, sokove, sirupe, marmelado ali želeje, bodisi samostojno bodisi v kombinaciji z različnim sadjem. Torta, pita, različni kolački ali celo zavitek in pogače iz rabarbare so prav tako izjemno okusni in zanimivi. Njen posebni okus poudarimo z začimbami, na primer ingverjem, muškatnim oreščkom in cimetom. Za pripravo je nadvse preprosta, s stebel očistimo morebitne olesenele dele kože oziroma jih po potrebi olupimo in narežemo na centimeter ali dva debele koščke. Stebla je najbolje porabiti takoj, ko jih naberemo, če je treba, bodo v hladilniku zdržala dan ali dva, največ teden. Lahko jih tudi zamrznemo, v tem primeru jih je dobro prej blanširati. Svežino preverimo tako, da steblo upognemo: če je mehko, ni sveže.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: