Slastni recepti s šparglji

Solata s šparglji in kozicami FOTO: Fermate/getty Images

Solata s kozicami Koprova semena na suho prepražimo v ponvi, toliko, da zadišijo, nato jo odstavimo. Šalotko nasekljamo, špargljem odstranimo olesenele dele in jih narežemo na približno pet centimetrov velike kose. V posodi zmešamo olje, limonov sok, šalotko, pražena semena, gorčico, sol in sladkor. V osoljeni vodi približno pet minut kuhamo šparglje, nato jih nemudoma prestavimo v lonec z ledeno vodo. Postopek ponovimo s kozicami. Šparglje in kozice zmešamo v večji posodi, dodamo preliv in dobro premešamo. Počakamo približno pet minut, da se okusi povežejo, in postrežemo.

Za 4 osebe:

0,5 kg zelenih špargljev

0,5 kg očiščenih kozic

1 srednje velika šalotka

1 žlička koprovih semen

3 žlice oljčnega olja

2 žlici limonovega soka

1 žlička dijonske gorčice

sol, sladkor

Grška omleta s šparglji FOTO: Seszka/getty Images

Grška omleta Špargljem odstranimo olesenele dele in jih v osoljenem kropu kuhamo približno pet minut, nato jih odcedimo. V ponvi segrejemo olje in na njem na hitro prepražimo šparglje. V posodi razžvrkljamo jajca, ki smo jim dodali mleko, in mešanico vlijemo v ponev k špargljem. Ko jajca ob straneh postanejo trša in dobijo lepo rjavo barvo, omleto previdno obrnemo in pečemo še približno minuto. Popramo, posujemo s feto in še toplo postrežemo.

Za 4 osebe:

6 špargljev

8 jajc

4 žlice oljčnega olja

8 žlic mleka

sol, poper

100 g sira feta

Šparglji z jajčevci FOTO: Dar1930/getty Images

Z jajčevci v pečici Pečico segrejemo na 200 stopinj. Jajčevec narežemo na približno centimeter debele kolobarje, solimo in pustimo vsaj pol ure, da se zmehčajo. Špargljem odstranimo olesenele dele in jih prerežemo na pol. Česen olupimo in na drobno nasekljamo, nasekljamo tudi baziliko. V posodi zmešamo olje, česen, baziliko, sol in poper. Jajčevce in šparglje zložimo v ognjevarno posodo in prelijemo z zeliščnim oljem. Dobro premešamo in pečemo približno 45 minut, vmes zelenjavo nekajkrat premešamo.

Za 4 osebe:

1 večji jajčevec

1 šop špargljev

3 stroki česna

3 žlice oljčnega olja

šop sveže bazilike

sol in poper

Rezanci s šparglji in maskarponejem FOTO: Oksanakiian/getty Images

Rezanci s šparglji in maskarponejem Čebulo olupimo in na drobno nasekljamo, špargljem odstranimo olesenele dele in jih narežemo na približno dva centimetra velike kose. Limonino lupino naribamo in s stebel potrgamo liste timijana. Testenine skuhamo po navodilih proizvajalca, zadnjih pet minut jim dodamo šparglje, nato vse skupaj odcedimo, vodo pa prihranimo. V ponvi segrejemo olje in slabih 10 minut pražimo čebulo, da postane mehka in bledo rumena. Dodamo šparglje in testenine ter premešamo in na hitro prepražimo. V skledi zmešamo limonino lupinico in timijan, dodamo maskarpone, sol, poper in tri žlice vode, v kateri so se kuhale testenine, ter premešamo. Omako dodamo v ponev k testeninam, dobro premešamo in postrežemo.

Za 4 osebe:

1 večja čebula

400 g špargljev

400 g širokih rezancev ali testenin po želji

500 g maskarponeja

1 limona

1 žlica oljčnega olja

pest svežega timijana

sol, poper

Pica s šparglji FOTO: Vadimzakirov/getty Images

Pica Pečico segrejemo na 250 stopinj. Pesto razredčimo z žlico oljčnega olja, česen olupimo in stisnemo ter ga zmešamo z dvema žlicama oljčnega olja, špargljem odstranimo olesenele dele in jih pomočimo v česnovo olje. Testo za pico premažemo s pestom in posujemo z ribano mocarelo. Po njej položimo šparglje in posujemo s parmezanom. Po potrebi solimo in popramo. Pečemo 20 minut.

Za 4 osebe:

1 zavitek testa za pico

2 žlici oljčnega olja

1 žlička soli

2 žlici bazilikinega pesta

128 g ribane mocarele

1 strok česna

3 žlice oljčnega olja

16 špargljev

30 g parmezana

sol, poper

Ravioli s šparglji in rikoto FOTO: Francesco Marzovillo/getty Images

Ravioli Iz moke, jajc, olja in soli zgnetemo voljno testo. Če je pretrdo, dodamo malce vode. Oblikujemo ga v kroglo in zavijemo v prozorno folijo ter pustimo počivati 30 minut. Za nadev špargljem odstranimo olesenele dele, jih olupimo in 10 minut kuhamo v osoljeni vodi. Narežemo jih na koščke in zmešamo z rikoto, parmezanom in rumenjaki, solimo in popramo. Testo razdelimo na štiri dele in vsakega še malce premesimo, nato ga razvaljamo na tri milimetre. Pomagamo si lahko z napravo za izdelavo testenin. Po testu z žličko razporedimo nadev, med kepicami pustimo štiri centimetre prostora. Okrog nadeva ga premažemo z razžvrkljanim beljakom in pokrijemo z drugim listom testa. Ob nadevu dobro pritisnemo in raviole izrežemo z nožem. Kuhamo jih od pet do šest minut v osoljenem kropu.

Za 4 osebe:

350 g moke

3 jajca

1 žlica oljčnega olja

ščep soli

1 beljak

Nadev:

200 g špargljev

150 g rikote

2 žlici ribanega parmezana

2 rumenjaka

sol, poper

Šparglji s piščancem po kitajsko FOTO: Jreika/getty Images

Šparglji s piščancem po kitajsko Česen in ingver olupimo in nasekljamo, špargljem odstranimo olesenele dele in jih narežemo na približno tri centimetre velike kose, meso narežemo na dva centimetra velike kose, solimo in popramo. V ponvi segrejemo rastlinsko olje in na njem popečemo meso, pet minut na vsaki strani. Dodamo cele paradižnike in šparglje in pražimo še pet minut, nato dodamo česen in ingver, premešamo in pražimo približno minuto. V skodelici dobro zmešamo jušno osnovo, sladkor, sojino omako, sezamovo olje in škrob. Omako vlijemo v ponev, počakamo, da zavre, nato kuhamo še približno dve minuti, da se omaka zgosti.

Za 4 osebe:

0,5 kg piščančjih prsi

0,5 kg špargljev

1 žlica rastlinskega olja

200 g češnjevih paradižnikov

2 stroka česna

5 gramov svežega ingverja

2 dl piščančje jušne osnove

1 žlica sladkorja

1 žlica škroba

1 žlica sojine omake

2 žlici sezamovega olja

sol, poper

Vsako pomlad se veselimo špargljev, te super hrane, ki je ne le zelo okusna, temveč tudi izjemno zdrava. Kar se tiče hranil, so najbolj uravnotežena zelenjava, vsebujejo veliko folne kisline, so odličen vir kalija, tiamina, vlaknin ter vitaminov A, B6 in C. So tudi odlično živilo, če želimo izgubiti nekaj kilogramov, saj sto gramov špargljev vsebuje le 20 kilokalorij. Pripravimo jih lahko na ogromno načinov, priljubljeni so v juhah, kot priloga mesu, njihov nežni okus se ujame s prav vsemi vrstami mesa in morskimi sadeži, odlično pa dopolnijo tudi rižote, omake za testenine, uporabimo jih lahko v slanih pitah, na pici in v omletah. Njihov prijetni okus ne kliče po množici začimb, običajno sta dovolj sol in poper, morda kanček česna.