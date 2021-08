Slastni oranžni grižljaji

Poskusimo hladno juho. FOTO: Msheldrake/Getty Images

Melona osveži in odžeja, saj je sestavljena iz 90 odstotkov vode.

Melona in lubenica sta sorodnici, obe spadata med buče, torej sta zelenjava, vendar se po videzu, okusu in uporabi precej razlikujeta. Lubenica kraljuje predvsem v sladkih kreacijah, melona pa je pogosto spremljevalka slanih dobrot.Melone so razširjene v mnogih svetovnih kuhinjah, čeprav izvirajo iz Afrike in Azije, v Evropi pa jih uživamo vse od padca rimskega imperija. Pri nakupu, na trgu ali v trgovini, preverimo njeno zrelost in svežino. Primemo jo v roke in potežkamo, pri čemer moramo čutiti njeno čvrstost in težo. Hkrati jo poduhamo, zrela ima nežen, a izrazit vonj, ko potrkamo po njej, pa mora votlo zazveneti. Kupujemo vedno le zrele, saj bodo tiste, ki so pobrane prehitro, sicer še dozorele, vendar ne bodo pridobile sladkorja, le zmehčale se bodo. Lupina ni užitna.Zrela melona ima zelo bogat okus in močan, prepoznaven vonj, zato je lahko na krožniku samozadostna. Najboljša je dobro ohlajena, prerežemo jo na pol, izdolbemo sredico s semeni in narežemo na rezine ali koščke ter takoj ponudimo. Še boljša bo, če jo pokapljamo s sirupom mete, melise ali ingverja. Lahko jo uporabimo pri pripravi številnih sladkih in slanih jedi. Dodajamo jo solatam iz raznovrstnega sadja, iz nje pripravimo osvežilen sorbet, tudi sladoled. Imenitna je v slanih kombinacijah, zelo zanimiva je hladna juha, ki jo pripravimo iz melone in kumar, ki jih zmeljemo s česnom, limonovim sokom in začimbami, poleg soli in popra dodamo še nekaj lističev bazilike.Koščke sveže melone dodamo k narezku, v katerem kraljuje pršut, zelo dobro dopolni okus rakov in drugih morskih sadežev. Zrelo zmečkamo z vilicami in zamešamo v jogurt, kislo mleko ali v skuto, drobne koščke pa v kosmiče z oreški in suhim sadjem. Na pol prerezane melone uporabimo kot skodelico za sadno solato. Prerežemo jo počez in odstranimo semena, potem še malo izdolbemo. Tako dobljeno meso zmešamo s poljubnim sadjem, na primer mešanim jagodičjem. Po potrebi malce sladkamo, lahko dolijemo šilce žganja, konjaka ali druge žgane pijače pa tudi sveže penine; če bodo jedli otroci, alkohol izpustimo.Premešamo in nadevamo v izdolbeno melono, dobro ohladimo in postrežemo. Okrasimo s stepeno smetano in lističi mete. Sladica bo še bolj osvežujoča, če ji dodamo ingver.