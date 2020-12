Slastna sladica: čokoladni mafini

Za 4 osebe:

100 g moke

1 pecilni prašek

80 g jedilne čokolade

2 žlici kakava

20 g sladkorja

25 g masla

1 jajce

0,5 dl mleka

V skledi premešamo moko, kakav in pecilni prašek. Čokolado grobo naribamo ali sesekljamo in zmešamo z moko. V drugi skledi z mešalnikom penasto umešamo maslo, ogreto na sobno temperaturo, sladkor in jajce. Dodamo mleko in še enkrat dobro premešamo. Maso zlijemo na moko in hitro, a nežno premešamo s kuhalnico. Ko nastane kompaktna masa, v kateri so čokoladni koščki enakomerno porazdeljeni, z njo do treh četrtin napolnimo modelčke za mafine. Pečemo 20 minut na 180 stopinj.

Pravijo, da je med prazniki veliko časa za pripravo zapletenih svečanih jedi, a če nam ne znese, lahko uberemo bližnjico. Hitro pripravljeno, a okusno pecivo so mafini, ki so tako enostavni, da se jih lahko loti vsak začetnik.Osnovni masi iz moke, jajc in mleka ali jogurta primešamo različne dodatke, koščke čokolade, rozine ali nasekljano drugo suho sadje, orehe, mandlje, semena, če jih ne bomo stregli otrokom, pa za aromo primešamo šilce ruma, konjaka ali druge žgane pijače. Okrasimo jih z različnimi posipi, sladkornim, čokoladnim, ali z mletimi oreščki.