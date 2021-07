Slastna malica na poti

Pripravimo jo iz živil, ki niso hitro pokvarljiva, jajca, na primer, trdo skuhamo. FOTO: Qwart/Getty Images

Suh sendvič osvežimo s svežo zelenjavo, dodamo jo tik pred zaužitjem.

Ob načrtovanju daljše poti ne smemo pozabiti na dovolj hrane in pijače, ki jo bomo v tem času zaužili – tudi če ne gremo prav daleč, se lahko v tem času, ko se zlasti proti obmorskim krajem, tako slovenskim kot hrvaškim, vijejo dolge kolone počitnic željnih turistov. Ker se zlahka zgodi, da bomo naleteli na zastoj, zlasti pri prehodu državne meje, je bolje vzeti malo več kot manj hrane in pijače.Najbolj pogosta in tudi enostavna izbira so seveda sendviči v vseh mogočih različicah, pri čemer je najbolj pomembno, da jih nadevamo tako, da bodo ostali sveži in okusni vsaj nekaj ur. Ljubitelji kislih kumaric seveda vedo, da bodo kumare kmalu zmehčale in napojile kruh in ostale sestavine, zato tak sendvič ne bo prav dolgo res okusen. Po drugi strani bo samo s sirom ali salamo pust in suh.Najbolje je, da želene dodatke spravimo posebej v dobro zaprte plastične posode, te pa v hladilno torbo. Ko se nas poloti lakota, sendviče preprosto sestavimo po svojem okusu. Zelenjavo operemo in narežemo, prav tako salame in druge mesnine ter sir. Pripravimo lahko različne namaze in paštete, vse spravimo v dobro zaprte posode, najbolje kozarčke. Tako pripravljene sestavine lahko uporabimo tudi za solato z rižem, kašo ali testeninami, ki smo jih skuhali vnaprej. Solato seveda sestavimo tik pred zaužitjem; olje, kis in sol pripravimo v ločenih posodicah. Vsa živila, zlasti bolj občutljiva, kot so mesnine in kuhana jajca, spravimo v hladilno torbo, kamor spada tudi pijača.Sicer pa se na poti izogibamo težke, mastne hrane, kot so na primer dimljene mesnine. Namesto salam in klobas pikantnega okusa posezimo raje po lahki perutnini, ki jo ocvremo ali popečemo, popivnamo maščobo, meso ohladimo in narežemo na koščke. Tako pripravljeno meso lahko dodamo solati ali sendviču.Popotniška malica ne bo popolna brez osvežujočega sadja, ki ga seveda pripravimo vnaprej, dobro ga očistimo in operemo, po potrebi narežemo in spravimo v zaprte posode. Lubenice in melone bomo jedli z vilicami, jabolka, grozdje, breskve z rokami. V popotno košaro obvezno spadajo še jedilni pribor, kuhinjska deska in nož, če se izkaže, da smo kaj pozabili narezati, ter seveda papirnate brisače.