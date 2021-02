Slastna domača naloga: recept za vegansko rimsko cesto

Nasmejana Alenka Petrinjak, učiteljica 7. razreda na gorenjski enoti waldorfske šole FOTO: Osebni Arhiv

Med šolanjem na daljavo so marsikje nastajale zanimive domače (in tudi okusne) naloge. FOTO: Uroš Hočevar

Sedmošolec, ki pripravlja njoke

FOTO: Osebni arhiv

Veganska rimska cesta

Nadrobimo 300 g piškotov. V skledi premešamo zdrobljene piškote ter stopljeno vegansko maslo. Pretresemo v manjši pekač in malo potlačimo. Nato skuhamo puding. Narezano čokolado potresemo po piškotih ter prelijemo s še vročim pudingom. Počakamo, da se malo ohladi, medtem pa pripravimo fino maso, ki bo iz svilnatega tofuja (ali klasično iz sladke smetane). Svilnatemu tofuju dodamo dve žlici kakavovega masla, kokosove kreme ter malo medu po okusu, nato zmiksamo do gladke strukture. Pripravljeno zmes prelijemo čez puding ter, preden se zmes strdi, nanjo položimo kar cele piškote (torej preostanek njih, 150 g).

Karantensko obdobje, ki se je končalo po skoraj sto dneh, je s seboj prineslo tudi domače naloge – te so bile celo take, ki si jih bodo otroci zapomnili za vse življenje. Celo okusne domače naloge smo našli, zato vam danes predstavljamo eno od njih, in sicer tisto, ki jo je šolarjem zadala, učiteljica 7. razreda gorenjske enote Waldorfske šole Ljubljana.»Za popestritev pouka sem se med karanteno odločila, da otrokom dam za nalogo tudi kak zanimiv izziv,« začne pripovedovati biologinja iz Kranja, ki zadnjih nekaj let poučuje na waldorfski šoli.Ko so se v 7. razredu to zimo učili o antičnem Rimu in spoznavali različne, tudi gradbene dosežke tega obdobja, so omenili gradnjo rimskih cest: »Te so bile narejene v več plasteh, da so zagotavljale trdnost in obstojnost. Njihova osnova je bilo grobo kamenje, uporabljali pa so tudi tako imenovani rimski beton in manjše kamne, medtem ko so povrhu položili večje ploščate kamne. Takšne ceste so bile obstojne, zato ostanke še danes lahko marsikje vidimo.« In tako so učenci, ko so jeseni, nekako tik pred karanteno, obiskali Mestni muzej Ljubljana, košček te starorimske gradnje tudi videli.»Po vzoru preostalih učiteljic sem tudi jaz učencem dala za izziv, da v kuhinji poustvarijo strukturo rimske ceste. Nekateri so se projekta lotili, drugi ne, no, večina je ustvarila zanimivo jed. Tak izziv sem jim dala tudi zato, da bi si popestrili karantenske dni in da bi v kuhinji pomagali staršem,« Alenka Petrinjak ne skriva, da je na učence zelo ponosna.Ob tem še to: v 7. razredu, in to takoj na začetku, se učenci waldorfske šole odpravijo v šolo v naravi. Pot jih vodi v Oglej, kjer spoznavajo starorimsko civilizacijo: »Del šole v naravi, ki poteka kot kampiranje, je tudi to, da otroci obroke kuhajo in načrtujejo sami. Marsikdaj pokažejo zelo veliko kuharskega znanja, tako da na jedilniku niso samo enostavne jedi, temveč tudi pisane rižote, raznoliki špageti, zanimive palačinke in še kaj ustvarjalnega. Tudi tiste skupine, ki so se lotile kuhanja špagetov in rižote, so obrok začinile čisto po svoje.«Med tistimi, ki so se okusnega izziva poustvarjanja rimske ceste lotili z velikim veseljem, je bil sedmošolec. Takole pripoveduje njegova mama: »Ko je Lan izvedel, da imajo za domačo nalogo ustvarjalni kulinarični izziv, se je zelo razveselil. Pri izzivu smo vsi uživali in se imeli lepo.«Lan pa doda: »Inovativne in ustvarjalne domače naloge v teh karantenskih dneh me močno sprostijo in se jih lotim z največjim veseljem. Veliko mi pomenijo, saj se potopim z mislimi v drug svet, svet okusnih užitkov. Kuhanje me na splošno navdušuje in sprosti.«Besedo znova prevzame mama: »Lan je v kuhinji pravi raziskovalec. Že od mladih nog se spretno vrti po kuhinji in zelo rad ustvarja s hrano. Ni najbolj navdušen nad pripravo klasičnih jedi, obožuje bolj zahtevne jedi, ki zahtevajo pozornost za vsak detajl, veliko časa posveti tudi dekoraciji. Pogosto naredi njoke s tartufi ali pa torteline s česnom, krompirjem in žafranom v omaki iz kozjega sira, saj zelo rad gnete testo in iz njega izdeluje umetnine.«Najstnik si sicer rad ogleda kuharske oddaje, kot je MasterChef, pravi mamica: »Nekega dne je pri atu in mami videl kuharsko oddajoin bil navdušen, tako da je pregledal kar veliko tujih kuharskih oddaj. Udeležil se je tudi kuharske šole pri chefu.«Kako je najstnik Lan ustvaril okusno vegansko rimsko cesto, lahko preverite v receptu, ki ga objavljamo danes.