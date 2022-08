Slasten recept za vroče dni: popečen kruh z jagodami

Zajtrk, večerja ali malica, omaka gvakamole se vselej prileže s kosom popečenega kruha. Čeprav je kruh topel, bo prigrizek boljši, če bo omaka hladna. Avokado zdrobimo z vilicami, če želimo bolj gladko omako, sestavine zmeljemo v blenderju in primešamo k avokadu. Ker ima poletje rado posebne okuse, sendvič dopolnimo z jagodami in po želji še drugim svežim sadjem.

Za 4 osebe:

8 kosov črnega kruha

0,5 kg jagod

2 zrela avokada

1 zrel paradižnik

1 drobna čebula

1 strok česna

1 žlička limonovega soka

noževa konica čilija

sveža melisa

sol, žlica semen čija

Avokado prerežemo, odstranimo koščico, z žlico izdolbemo meso in ga pretlačimo z vilicami. Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo. Paradižnik operemo, prerežemo, odstranimo semena in drobno sesekljamo. Vse sestavine stresemo v skledo, solimo, začinimo s čilijem, pokapljamo z limonovim sokom in dobro premešamo. Omako in jagode ohladimo. Kruh popečemo, namažemo z omako, okrasimo z jagodami, ki jih očistimo, operemo in razpolovimo, lističi melise ter potresemo s semeni čija.