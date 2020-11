Slana pita po receptu Alme Kochavy

Za 4 osebe

Testo:

2 in 1/3 skodelice moke

150 g masla

3 žlice vode

Nadev:

3 jajca

4 žlice oljčnega olja

2 srednje veliki čebuli

česen (po želji)

šopek stročjega fižola (ali ustrezna količina druge zelenjave)

3 žlice kozje skute

100 g zorjenega mehkega sira

malo mete in bazilike (po želji)

sol, poper

Sommelierka Mira Šemić k tej jedi predlaga chardonnay srednjega telesa, za ljubitelje rdečega pa lahko rdeče vino, denimo modri pinot ali grenache.

Pred dobrim tednom se je na ljubljanskem Pogačarjevem trgu končala že osma sezona Odprte kuhne. To sta Sloveniji predstavila zakoncain. Nje se morda spomnite iz šova Gostilna išče šefa, saj je bila ena od komentatorjev te zelo priljubljene oddaje. Znano je, da je ona tista, ki v uigranem tandemu zakoncev Kochavy poskrbi za to, da je doma vedno kaj dobrega na mizi, zato smo jo poprosili za enega od njenih najljubših receptov. Tako je danes z nami slana pita, kakršno pripravi soustanoviteljica enega od naših najbolj prepoznavnih kulinaričnih dogodkov na prostem. »Slano pito pripravim, ko moram porabiti kako zelenjavo. Tokrat je iz stročjega fižola, lahko pa bi bila iz špargljev, špinače, gobic, bučk, skratka, nečesa sezonskega. Dodajamo lahko sirčke po okusu. Jaz sem dala Orešnikove, saj so moji najljubši. Lahko se igramo s sladkostjo in intenzivnostjo sira, zelo fino paše tudi kak modri sir,« se po različnih okusih, s katerimi lahko naši slastni slani piti začrtamo zanimiv značaj, sprehodi kuharica tega tedna.Najprej pripravimo testo, in sicer maslo nadrobimo v moko ter dodamo vodo. Zamešamo v kroglo in jo damo v hladilnik za pol ure. Ko se testo ohladi, ga s prsti enakomerno razporedimo po klasičnem pekaču za pite (z odstranljivim dnom). Na več mestih ga prebodemo z vilicami.Česen, čebulo in stročji fižol narežemo in popražimo na oljčnem olju. Počakamo, da se zelenjava malce ohladi. V skledi zmešamo jajca in skuto, začinimo po okusu ter vmešamo še ohlajeno zelenjavo.Medtem testo pokrijemo s peki papirjem in obtežimo s fižolčki za slepo peko. Pečemo 15 minut, zatem papir in fižolčke odstranimo ter pečemo še 10 minut. Zdaj v testo vlijemo pripravljeno maso in po vrhu obložimo z močnejšim mehkim sirom. »Izbrala sem Orešnikovega lovrenca z rdečo mažo,« še en kulinarični predlog naniza kuharica tega tedna.Pečemo še približno pol ure. »Po želji potresemo s svežimi zelišči, jaz sem izbrala meto in baziliko,« nasvet, ki bo vaši piti dodal piko na i, razkrije Alma Kochavy.