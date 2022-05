Sladoled iz Slovenskih Konjic, po katerega se vračajo ljudje iz vse Slovenije

Naravno, domače, sezonsko, brezglutensko in družinsko – vse to so pridevniki, ki se – kot čokolada po sladoledu – »prelivajo« z naravnimi sladoledi Mali čoko iz Slovenskih Konjic. To je zgodba petčlanske družine z različnimi interesi, ki pa jih vse združuje mala, sladko-ledena skrivnost. Četudi se s sladoledi srečujejo vsak dan, se še vedno z veseljem zapodijo proti banjici, ki si jo odnesejo domov.

