Poskusite sladko-kislo omako z ananasom

Za 4 osebe:

1 pločevinka ananasa, 1 skodelica paradižnikove omake, 1 čebula, 3 stroki česna, 4 velike žlice medu, 5 žlic kisa, 1 žlica sezamovih semen, sol, sezamovo olje, 1 žlička jedilnega škroba, šopek drobnjaka

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. V kozici segrejemo olje in na njem rahlo zarumenimo čebulo. Dodamo še česen, premešamo, in ko zadiši, zalijemo s kisom in prevremo. Dodamo paradižnikovo omako in med, premešamo ter zalijemo s tekočino od ananasa. Zavremo, dodamo še koščke ananasa in sezamovo seme ter kuhamo približno deset minut. Škrob raztopimo v vodi, zlijemo v omako in med mešanjem pustimo vreti dobro minuto. Potresemo s sesekljanim drobnjakom.