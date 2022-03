Sladki sadež se ujame s slanimi živili

Datlje je človek začel gojiti pred petimi tisočletji, uživali pa so jih že pred 7000 leti. Datljeva palma oziroma datljevec, ki v višino doseže do petindvajset metrov, uspeva v suhem in vročem podnebju, gojijo jo predvsem na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

Dodajamo jih v mešanico za pripravo presnih sladic.

Danes so priljubljeni po vsem svetu, tudi kupimo jih lahko povsod, bodisi pakirane bodisi v rinfuzi. Uživamo sveže ali suhe, pogosto jih najdemo v mešanicah zdravih prigrizkov skupaj z drugim suhim sadjem in oreški.

Vsebujejo veliko sladkorja, zato ni dobro pretiravati s količino, povrhu pa na trgu pogosto dobimo take, ki so še dodatno sladkani. Pred nakupom preverimo na deklaraciji, ali poleg sladkorja vsebujejo tudi konzervanse. A vrnimo se h koristnim snovem, vsebujejo vitamine A, C ter B-kompleksa, bogati so tudi z železom, kalijem, beljakovinami in kalcijem. Imajo številne zdravilne lastnosti, zaradi katerih so zelo cenjeni v arabski in afriški kuhinji, skratka tam, kjer rastlino tradicionalno gojijo.

Datlje uživamo same ali v že omenjenih mešanicah suhega sadja in oreškov. Preden zagrizemo vanje, preverimo, ali imajo koščice, na katerih bi si lahko polomili zobe.

Bolj ali manj grobo nasekljane dodajamo številnim sladkim jedem, kosmičem, zelo je uporabna datljeva pasta, ki jo namesto sladkorja uporabimo za pripravo presnih sladic, na primer piškotov, energijskih ploščic, smutijev in namazov. Pripravimo jo lahko sami, recept je nadvse preprost: izkoščičene datlje namočimo v vodi in pustimo stati čez noč. Potem jih precedimo, stresemo v blender in gladko zmeljemo. Lahko jo naredimo na zalogo in nekaj dni hranimo v hladilniku.

Preden zagrizemo vanje, preverimo, ali imajo koščice.

Prav tako lahko pripravimo datljev sirup, izkoščičene sadeže z malo vode zmešamo v blenderju, uporabimo ga kot sladilo pri pripravi slaščic. Posebno poglavje so jedi, v katerih kombiniramo sladke datlje s slanimi sestavinami, na primer s slanino ali slanimi zelenjavnimi nadevi oziroma namazi. Izjemno dobro se njihov okus ujame s pršutom in drugimi suhomesnimi izdelki, obogatimo pa jih še z različnimi siri.