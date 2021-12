Sladki krompir iz pečice

Za 4 osebe:

3–4 sladki krompirji, 2 rdeči čebuli, 1 manjše steblo pora, 200 g feta sira, sol, oljčno olje, česen v prahu, kari

Gomolje olupimo in narežemo na centimeter do dva debele palčke. Stresemo v skledo, rahlo solimo, pokapljamo z oljčnim oljem ter potresemo s česnom in karijem. Dobro premešamo. Stresemo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem, in pustimo deset minut. Čebulo olupimo in narežemo na kose, por očistimo in narežemo na kolobarje. Pečico segrejemo na 200 stopinj in pečemo krompir petnajst minut. Dodamo čebulo in por, premešamo in pečemo še dobrih petnajst minut. Zadnjih nekaj minut potresemo z zdrobljenim feta sirom.