Sladke strasti brez glutena, peke in sladkorja

Živim in ljubim, kar delam, in kar je najpomembneje, vse delam s svojimi rokami in ljubeznijo.

Pri Založbi Mladinska knjiga je te dni izšla knjiga hrvaške blogerke. FOTO: arhiv Mladinske knjige

Tri knjige, v hrvaščini, je(letnik 1980) že izdala. Pri zagrebški založbi Mozaik knjiga so izšle kuharice z naslovi Surova hrana, Sokovi za zdravje in vitalnost ter Sladke strasti. Zadnjo so nedavno izdali v slovenščini pri Mladinski knjigi, kjer ugotavljajo, da »so presne slaščice pri nas zelo priljubljene«.V knjigi je zbranih več kot sto receptov za sladice. Še tri skupne imenovalce imajo: vse objavljene slaščice so presne, brez glutena in rafiniranega sladkorja.Avtorica Mihaela Brijak, ki se tokrat prvič predstavlja slovenskim bralcem, je po poklicu knjigovodkinja, poslovna tajnica in fotografinja, po prepričanju pa presnojedka. Kot so ob novi knjigi še zapisali pri Mladinski knjigi, se je hrvaška blogerka izobraževala »v Zagrebu in delala na različnih delovnih mestih v knjigovodstvu in administraciji, a je vedno negovala zdrav pristop do življenja in prehrane. Zadnjih deset let se ukvarja z novimi oblikami prehrane, ki krepijo zdravje, udeležuje se številnih delavnic in sodeluje z mnogimi strokovnjaki za prehrano in trgovinami z zdravo hrano«.Hrvaška blogerka ureja dve spletni strani, ki ju najdemo na naslovih sirovahrana.hr in zdravetorte.hr, na spletu pa uporablja tudi ime Raw Sweet Chef (Presni sladki chef).V uvodu knjige avtorica zapiše, da je presne torte in pecivo sprva pripravljala možu in otrokom: »Vsi, ki so pokusili presne slaščice, zlasti pa moji najbližji, so bili nad njimi navdušeni. Vsega je v trenutku zmanjkalo.«Tako je, povsem spontano, zaplavala v kulinariko in vodenje kulinaričnih delavnic v domači kuhinji: »Delavnic nisem nikoli načrtovala, ljudje so preprosto začeli spraševati po njih, saj jih je zanimal bolj zdrav način prehranjevanja – in tako sem začela.«​Knjiga se začne z opisom opreme in kuhinjskih pripomočkov, ki jih potrebujemo pri pripravi presnih slaščic. Nato se avtorica dotakne nasvetov in tehnik, našteje osnovna živila in dodatke ter poglavji nameni sladilom in maslu oziroma olju. Opiše tudi pripravo napitkov iz oreščkov, denimo mandljev. ​Tu so še presni keksi, rulade, čokolade, kreme, pudingi, torte, palačinke, sladoledi in napitki, vsi po vrsti dopolnjeni s fotografijamiNamesto konca pa misel, zapisana v uvodu kuharske knjige Sladke strasti: »Živim in ljubim, kar delam, in kar je najpomembneje, vse delam s svojimi rokami in ljubeznijo.«