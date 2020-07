Sladka spremljevalka kruha

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Marmelade spravljamo v kozarčke, saj je odprte dobro porabiti v nekaj dneh. FOTO: Margouillatphotos/Getty Images

Še vročo marmelado polnimo v vroče kozarce in jih takoj tesno zapremo s čistim pokrovom.

Če eno od paštet na našem trgu oglašujejo kot dobro stran kruha, lahko za marmelade rečemo, da so njegova sladka stran. A to seveda še zdaleč ne pomeni, da jih uživamo zgolj v tej kombinaciji, nepogrešljive so tudi v palačinkah, z njimi namažemo biskvitne plasti tort, kukajo iz okroglih piškotov linške oči, žlička domače marmelade odlično popestri sladoled, podajo pa se tudi k slanemu, dodajamo jih k pečeni ali dušeni divjačini in drugemu mesu.Poznamo gladke, pasirane marmelade, za katere sadje pretlačimo, in džeme, v katerih so koščki sadja. Kaj bomo skuhali, je seveda odvisno od okusa. Za marmelado izberemo zrele sadeže, saj nedozoreli ne dajo pravega okusa, pa še sladkati jih je treba dodatno. Vendar pozor, preveč zrelo sadje, že na robu gnitja, tudi ni primerno, saj vsebuje premalo pektina, ki je naravno želirno sredstvo.Sadje ločimo tudi po tem, koliko naravne kisline vsebuje, po potrebi kislino dodajamo, najbolje v obliki limonovega soka. Čeprav je sadje sladko samo po sebi, ga med kuhanjem praviloma sladkamo: ne le zaradi okusa, temveč tudi zato, ker je sladkor naravni konzervans in bo marmelada z večjo vsebnostjo sladkorja bolj obstojna. Vendar ne gre pretiravati, več kot dovolj bo, če ga dodamo za polovično težo sadja, lahko pa še manj.Za obstojnost marmelade je ključna tudi čistoča kozarcev za vlaganje, pokrovov in postopka kuhanja. Preden kozarce napolnimo, jih steriliziramo, če nimamo sterilizatorja, jih operemo v pomivalnem stroju ali postavimo v pečico, ki smo jo ogreli na sto stopinj. Polnimo še vročo marmelado v vroče kozarce in jih nemudoma tesno zapremo s čistim, najbolje novim pokrovom. Kozarce za nekaj minut obrnemo na glavo in potem ohladimo. Lahko jih tudi postavimo v še ogreto pečico, v kateri smo jih sterilizirali, in pustimo, da se kar tam ohladijo.Nekoč je veljalo, da se mora marmelada kuhati dolgo in počasi, danes pa vemo, da sadje s toplotno obdelavo hitro izgublja koristne snovi, zato naj bo postopek segrevanja oziroma kuhanja čim krajši. Marmelade hranimo v majhnih lončkih, da se bomo sladkali v zmernih količinah, poleg tega je vsebino odprtih kozarcev dobro porabiti čim prej, v nekaj dnevih.