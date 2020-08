Sladka poletna ohladitev

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ledene dobrote lahko pripravimo kar iz zamrznjenega sadja. FOTO: Sagarmanis/Getty Images

Receptov je ničkoliko, lahko jih prilagodimo sestavinam, ki jih imamo, in svojemu okusu.

Najbolj priljubljen in znan mrzli posladek so sladoledi vseh vrst, a tokrat poglejmo njegove bližnje sorodnike, predvsem semifredo in sorbet. Oba pripravljamo podobno kot sladoled, vendar z različnimi dodatki dobita malce drugačno noto. Sorbet je pripravljen iz sadne kaše in sladkornega sirupa, lahko pa mu dodamo še jajčni beljak. Je lahek in manj kaloričen od sladoledov, ki vsebujejo mlečne maščobe, če ne vsebuje beljakov, pa si ga privoščijo tudi vegani.Sadno kašo, ki jo zmeljemo iz svežega ali zamrznjenega sadja, precedimo skozi zelo gosto krpo ali sito, da dobimo sok, iz sladkorja in vode pa skuhamo sirup. Sorbetu lahko dodajamo tudi alkoholne pijače, že pred zamrzovanjem ali pozneje. Priljubljen je sorbet s šampanjcem, ki ga naredimo sila preprosto: zamrznjenemu sadnemu sorbetu primešamo šampanjec, da nastane gosta ledena pijača.Sladoledu je podoben semifredo, beseda izhaja iz italijanščine in pomeni polzamrznjen, pri nas je znan pod imenom zmrzlina. Osnova za kremasto sladico so kuhani beljaki, v katere zamešamo različne dodatke, sadje, naribano čokolado, tudi maskarpone, pa stepeno sladko smetano. Receptov je ničkoliko, lahko jih tudi poenostavimo in prilagodimo sestavinam, ki so nam na voljo, in seveda svojemu okusu.Uporabimo lahko cela jajca, pri čemer posebej penasto umešamo rumenjake s sladkorjem in posebej naredimo sneg. Stepemo še sladko smetano in vse sestavine nežno zmešamo skupaj v enotno maso, obvezno na roke, sicer se bo sesedla. Dodamo koščke sadja ali čokolade in postavimo v zamrzovalnik. Podobno lahko pripravimo tudi čokoladni semifredo, ki je pravzaprav zamrznjen mousse, v katerega zamešamo v parni kopeli stopljeno čokolado. Ko bomo usvojili osnove priprave, idej za številne različice ne bo nikoli zmanjkalo.Če se nam zelo mudi in bi radi hladno sladico, v blenderju zmešamo zamrznjeno sadje in čvrst jogurt, najbolje grški. Če se nam bo masa zdela preredka, dodamo malo skute, lahko pa tudi žlico kosmičev. Zamrznjeno sadje pa je tudi osnova za ledeno pijačo: zmeljemo ga z vodo, jogurtom ali mlekom. Sladicam po potrebi dodajamo tudi sladkor.