Sladka pijača pod papirnatim senčnikom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Igrivo okrašeni na poletni zabavi FOTO: Twinsterphoto Getty Images

Sladkorja ne dodajamo, saj so sestavine, ki jih uporabljamo, že same dovolj sladke.

Za osnovo vzamemo sveže sadje in sadne sokove, mleko, smetano, sladoled, jogurt, lahko tudi kokosovo mleko.

Čeprav je koktajl izvorno mešanica pijač, v katerem pomembno vlogo igra alkohol, lahko seveda to sestavino mirno izpustimo. Koktajli so sicer nastali zato, da bi z dodajanjem aromatičnih, sladkih pijač in drugih dodatkov prikrili slab okus alkohola. Predstavljamo si namreč lahko, da je bil viski, ki so ga varili v devetnajstem stoletju, ko najdemo prve omembe koktajla, precej slabšega okusa kot danes. Sčasoma se je veščina priprave koktajlov razvila v pravo umetnost, danes pa z veseljem posegamo po obeh različicah, z alkoholom ali brez njega.Brezalkoholne ponudimo tudi otrokom, ki so jim pisane, sladke pijače, ki so za nameček še lepo okrašene, v veliko veselje. Zato za otroško poletno zabavo pripravimo prav koktajl zabavo s širokim naborom različnih napitkov.Za osnovo vzamemo sveže sadje in sadne sokove, mleko, smetano, sladoled, jogurt, lahko tudi kokosovo mleko. Nepogrešljiva sestavina je led, ki ga dodajamo v kockah ali zdrobljenega, končni izdelek pa okrasimo z rezinami limone ali pomaranče, svežim celim sadjem, predvsem jagodičjem, oreški, svežimi listi zelišč, predvsem meto ali meliso, otroci pa bodo veseli tudi pisanih sladkornih ali čokoladnih posipov ter okraskov, kot so papirnati senčniki pa seveda pisane slamice za pitje.Pri sestavljanju koktajla ne pretiravajmo s številom okusov, da se ne bo vse skupaj zmešalo v neprepoznavno godljo. Dovolj bosta dva ali trije, če se podajamo v preizkušanje novih kombinacij, je dobro najprej narediti manjšo količino, in če nam bo všeč, ga zmešamo za vso družbo.Koktajle lahko mešamo na različne načine: vse sestavine lahko zlijemo in stresemo v blender in zmeljemo, tako dobimo smutiju podoben napitek, ki mu dodamo še led, lahko naknadno, lahko pa ga meljemo skupaj s pijačo. Sestavine lahko zmešamo tudi v koktajl shakerju ali pa kar v kozarcih: ti naj bodo lepi, elegantni, lahko tudi za vino, ki jih poprej dobro ohladimo, če ne bomo dodali ledu.Pri uživanju koktajlov ne pozabimo, da gre za zelo kalorične pijače, ki lahko nadomestijo manjši obrok, malico zagotovo. In tudi če smo zelo sladkosnedni, se odrecimo dodajanju sladkorja, saj so praviloma vse sestavine, ki jih uporabljamo, že same zelo sladke.