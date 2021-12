Sladka in zdrava rožičeva moka

Rožičevo drevo oziroma rožičevec je zimzelena rastlina, ki uspeva v toplih krajih. Gojijo ga predvsem v Sredozemlju, tudi na Hrvaškem, ter v zahodni Afriki, na Kanarskih otokih in v Iranu. Zraste do petnajst metrov visoko, roditi začne šele po desetih letih.

Rožičevo moko uporabljamo predvsem za slaščice, od kroglic do kolačev in piškotov. FOTO: Olivka888/Getty Images

Cveti od avgusta do oktobra, iz cvetov se razvijejo stroki in dozorijo šele naslednje leto. Stroki lahko na drevesu ostanejo celo več let, preden jih poberejo. Ploščati stroki so dolgi do dvajset centimetrov in nekoliko spominjajo na fižol, zlasti ko so še zeleni.

V kulinariki se uporabljajo predvsem stroki, zmleti v moko. Okus rožičev je prijetno sladek in karamelast, moke ni treba toplotno obdelati, dodajamo jo lahko na primer smutijem. Sicer se uporablja predvsem v slaščičarstvu in pekarstvu. Zaradi sladkega okusa ni primerna na primer za zgoščevanje slanih omak. Iz mletih rožičev pripravimo nadev za potico ali rogljičke iz kvašenega testa – podobno kot iz mletih orehov.

Rožiče zmešamo z vročim mlekom, sladkorjem, dodamo jajca oziroma sneg iz beljakov, maslo in začimbe ter dobro premešamo. Iz rožičeve moke, zmešane s pšenično, zamesimo kolač, če dodamo še naribano jabolko, bo jed še posebno rahla in seveda okusna. Pecivu lahko dodamo stopljeno čokolado ali kakav v prahu in druge sestavine, na primer rozine, grobo narezana suha jabolka, hruške ali drugo sadje, ter narezane ali mlete oreške, na primer mandlje ali orehe. Aromo obogatimo s cimetom, vaniljo ali šilcem ruma ali drugimi aromatičnimi žganimi pijačami.

Slovenska tradicionalna kuhinja pozna rožičevo potico in rogljičke iz kvašenega testa.

Rožiče kupimo v bolje založenih trgovinah s sadjem in zelenjavo, moko pa v trgovinah z zdravo hrano, lahko jo pripravimo tudi sami. Iz fino mletih rožičev pripravimo puding, rožičevo čokolado ali napitek, podoben kakavu. Z mletimi rožiči lahko v receptih nadomestimo čokolado ali kakav v prahu, uporabimo jih tudi za pripravo energijskih presnih ploščic ali kroglic, narejenih na osnovi suhega sadja, semen in oreškov, moka deluje kot vezivo naštetih sestavin.

Rožičeva moka je zanimiva tudi zato, ker ne vsebuje glutena. Povejmo še, da so uporabna tudi semena: ponekod jih pražijo in uporabijo kot nadomestek za kavo.