Sladice slovenskih blogerjev

Prva v sodelovanju z blogerji

Zulejka Javeršek, avtorica kuharskega bloga Uglašena kuhinja FOTO: Osebni Arhiv

60

sladkih receptov je v knjigi.

Enostavni sladki recepti

Če na instagramu, facebooku ali tiktoku sledite našim kulinaričnim blogerjem, ste v minulih dneh zagotovo opazili, da je pet slovenskih kuharskih blogov pod okriljem Založbe Kmečki glas izdalo knjigo z jasnim naslovom: #sladice. Vanjo so avtorji vsakega od spodaj naštetih kuharskih blogov prispevali po ducat receptov.Knjiga torej združuje 60 najboljših sladic slovenskih blogerjev, ki si na sveže tiskanih knjižnih straneh sledijo takole:(bolj znana kot Malinca),in(Midva kuhava),(thefoodie.si),(njena je Uglašena kuhinja) ter spletna urednica naših kulinaričnih vsebinin(ki s skupnimi močmi na spletu ustvarjata Zgodbe na krožniku).Vse naštete je zbrala vodja projekta, ki nam je povedala, da je to prva knjiga, ki so jo pri Založbi Kmečki glas naredili v sodelovanju s slovenskimi blogerji. O tem, ali že pripravljajo tudi kakšne nove, nesladke recepte, ki bi se iz slovenskih kulinaričnih blogov preselili na knjižne strani, pa pravi: »Nekaj idej v tej smeri že imamo, a se konkretno še nismo dogovarjali.«Vodja projekta Karmen Gostinčar še pravi: »Celotna izvedba, od zbiranja gradiva pa do tiskanja knjige #sladice, je bila relativno hitra, saj so avtorji že imeli v svojih arhivih besedila in fotografije za recepte, ki smo jih zajeli v knjigi. Nekaj receptov v knjigi vsebuje QR-kodo, prek katere si lahko bralci s pomočjo svojega pametnega telefona ogledajo tudi videorecept.«In po kakšnem ključu so pri založbi izbrali avtorje te knjige? »Sodelujoči blogerji so že nekaj časa vzbujali pozornost Založbe Kmečki glas. Tako da je bil skupni projekt samo vprašanje časa. Njihovi recepti so se nam zdeli izvirni in trendovski, skratka drugačni. Navdušila nas je tudi njihova interakcija z bralci (sledilci) blogov. Svojim bralcem smo želeli ponuditi nekaj novega.«Avtorji spletnih receptov so potem v sodelovanju z urednico knjige Karmen Gostinčar pripravili izbor receptov za knjigo, ki jo prodajajo tako v spletni trgovini omenjene založbe kot tudi v večjih slovenskih knjigarnah. In kakšni so odzivi kupcev na knjigo, kot je še ni bilo? »Prvi odziv je bil nad pričakovanji, čeprav ta niso bila ravno nizka, česar smo še posebno veseli,« pravi Karmen Gostinčar.V knjigi so torej zbrani recepti za različne sladice, razvrščene od palačink prek tort, pit, kolačev, krofov, narastkov, piškotov in še česa. Večina jih je zelo enostavnih in večina sladic je pospremljenih s čudovitimi fotografijami, ki so seveda delo ustvarjalcev v uvodu naštetih blogov.