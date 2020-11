Sladica za prste oblizniti: bučna krema s smetano

Za 4 osebe:

1 majhna buča

2,5 dl sladke smetane

50 g sladkorja

1 rezina masla

1 žlička vanilje

100 g skute

ingver v prahu

cimet

1 pomaranča

Bučo olupimo in narežemo na kocke. V kozici razpustimo maslo in nanj stresemo bučo. Dodamo sok, ki smo ga stisnili iz pomaranče, polovico sladkorja, vaniljo in na majhnem ognju dušimo, dokler se buča ne zmehča. S paličnim mešalnikom zmeljemo v pire. Smetano stepemo s preostankom sladkorja in razdelimo na polovico. V eno polovico vmešamo skuto, potresemo z malo ingverja in cimeta in s kuhalnico zmešamo z bučnim pirejem. Nadevamo v skodelice ali kozarce, okrasimo s preostankom stepene smetane in potresemo s cimetom.

Osnova za bučne sladice je pire, ki ga naredimo na več načinov. Bučo lahko skuhamo, spečemo ali dušimo, dodamo začimbe po želji in zmeljemo v kašasto kremo, ki jo lahko uporabimo tudi kot slano prilogo. Pire, začinjen z zelišči ali pikantnimi začimbami, bo odlično dopolnil mesne ali zelenjavne jedi, lahko ga uporabimo kot hladni namaz za kruh ali vanj pomakamo na palčke narezano sveže korenje ali drugo zelenjavo.Sladki pire uporabimo za pripravo sladice, pite ali torte, odlična je tudi krema, v katero zamešamo skuto in smetano. Za malce pikanten okus poskrbi sveže naribana korenina ingverja.