Sladek, aromatičen plod eksotičnega okusa: skuhamo ga v marmelado, iz njega pripravimo kremo

Jesen nas kar ne neha razvajati s sočnimi, slastnimi sadeži vseh vrst, ki jih je še mogoče nabirati v sadovnjakih oziroma polnijo zabojčke v živilskih trgovinah. Konec oktobra in globoko v november pa še v zimo pridejo na račun sladokusci, ki uživajo v izjemno okusnih in zdravih kakijih.

Ko listje odpade, je čas za obiranje plodov. FOTO: Pavel Sipachev/Getty Images

Ponekod mu pravijo tudi zlato jabolko, sadež omamnega okusa in izjemno koristnih lastnosti izhaja z Japonske in Kitajske. Kaki je drevo, ki uspeva tudi pri nas, predvsem na Primorskem in Goriškem oziroma v toplih krajih, tako da ga uspešno gojijo celo na sončnih legah na celini.

Poznamo več sort kakija, ki se razlikujejo po okusu in strukturi, lahko so izrazito sladki ali malce trpki, mehki, da zrelo meso zajemamo z žlico, ali čvrsti, da vanje zagrizemo kot v jabolko.

Ne glede na sorto po obiranju potrebujejo nekaj časa, da se omedijo, takoj niso okusni, čeprav so zreli. Obrane plodove zložimo v zabojčke v eni vrsti, da se ne prekrivajo, in jih na temperaturi 20–25 stopinj pustimo stati od deset do štirinajst dni. Potem bodo imeli res optimalen okus. Ker je v kleti običajno premrzlo, jih medimo kar v stanovanju.

Kaki lahko zamrznemo, sušimo ali predelamo v marmelado.

Kakije uživamo surove, brez vsega ali v družbi drugega sadja in različnih dodatkov. Mehke plodove olupimo in zmečkamo z vilicami, zmešamo z jogurtom, skuto ali smetano in dobimo čudovit desert. Okus dopolnimo s kiselkastimi agrumi, na primer pomarančo ali limono pa tudi grenivko.

Če imamo več časa, pripravimo panakoto, ki jo kombiniramo s kakijevo kremo. Ta je dovolj gosta, da lahko sestavine zlagamo po plasteh, tako bo sladica, ki jo pripravimo v steklenih kozarcih, privlačna tudi na pogled.

Ob obilni letini lahko skuhamo marmelado ali sokove, čvrste kakije pa porabimo za pripravo pit, pogač ali tort. Kakije lahko sušimo; uporabimo čvrste plodove, jih narežemo na rezine in posušimo, najbolj enostavno v sušilniku. Hranimo v zaprti posodi. Lahko jih celo zamrznemo, cele plodove ali zmečkane v kašo.

Plodovi izgubijo trpkost in postanejo užitni, ko se omedijo in zmehčajo.

Poleg tega da je izjemno okusen, kaki odlikuje tudi bogata vsebnost vitaminov in mineralov, tako da je res idealno živilo za poznojesenske in zimske dni, ko svežega sadja pogosto pojemo premalo. Poleg tega ima zelo malo kalorij, na 100 g le 80, ker pa je zelo sladak, že svež sadež lahko nadomesti sladico in poteši hudo željo po sladkorju. Skratka, je idealno dietno živilo.