Skutni cmoki (RECEPT)

Za 4 osebe:

0,5 kg skute

2 jajci

8 žlic zdroba

2 žlici krušnih drobtin

ščep soli

2 žlici sladkorja

2 žlici sezamovih semen

1 skodelica češenj iz kompota

sveža melisa



Skuto stresemo v skledo, dodamo jajci in dobro premešamo. Solimo in sladkamo, dodamo zdrob in drobtine in premešamo, da se sestavine dobro povežejo. Pustimo stati pol ure, da zdrob in drobtine nabreknejo. Z žlico zajemamo maso in oblikujemo osem cmokov. Polagamo jih v vrelo vodo. Ko priplavajo na površje, so kuhani. S penovko jih poberemo iz vode in naložimo na krožnike. Potresemo s sezamom, okrasimo s češnjami in lističi sveže melise.

Če skutne cmoke pripravimo z zdrobom namesto moke, bodo rahli in sočni, pa še hitro so kuhani. Da bo masa bolj kompaktna, dodamo malo drobtin. Spomladi, ko bomo začeli nabirati prva zelišča, jih sesekljamo in zmešamo v maso, lahko pa z njimi potresemo že kuhane. Ljubitelji mesa v maso primešajo koščke slanine ali klobase. Imenitna je tudi sladka različica, ki ji dodamo poljubno sveže ali vloženo sadje. Če ni drugega pri roki, na maslu prepražimo drobtine, z njimi prelijemo cmoke in jih na koncu še posladkamo. Najboljši so sveži, če ostanejo, jih narežemo na rezine in segrejemo na vročem maslu.