Skuhajmo omake za dolgo zimo

Vanje lahko vkuhamo tako rekoč ves pridelek z vrta.

Rižota bo na mizi v dvajsetih minutah. FOTO: Coppy/Getty Images

Zamrzovalne skrinje ali omare nam zelo olajšajo spravilo sveže zelenjave pa tudi sadja, ki ju bomo lahko uživali v mesecih, ko bo vrt bolj prazen. Zamrzovanje je tudi najbolj preprost način spravljanja, pridelek pa bo uporaben vse do naslednje sezone. Zamrznjeno zelenjavo je treba porabiti v 8–10 mesecih. Da bo čim bolj kakovostna, vselej uporabimo le sveže, zdrave in zrele plodove in jih pred spravilom dobro očistimo, operemo, osušimo ter narežemo na ustrezno velike kose. Večino vrst zelenjave prej blanširamo, to je nekaj minut prekuhamo v vreli vodi ali sopari. S tem uničimo encime, ki vplivajo na spremembo zelenjave. Ohlajeno spravimo v nepredušne plastične posode ali plastične vrečke, na katerih označimo, kaj je notri in kdaj smo jih pripravili. Z zamrzovanjem zelenjava in sadje res izgubijo nekaj hranljive vrednosti in vitaminov, vendar je zagotovo boljša rešitev kot pozimi kupovati uvoženo sveže. Zamrzujemo lahko skoraj vso zelenjavo, grah, stročji fižol, brokoli, cvetačo, korenje, špinačo, blitvo, mlado koruzo, zelje, brstični ohrovt ... Tudi paradižnik in bučke, vendar teh vrst zelenjave, ki vsebujejo veliko vode, ne blanširamo. Prav tako ne blanširamo sadja.Kaj pa, ko v zamrzovalniku zmanjka prostora, pridelka na vrtu pa je še dovolj? Nekatere vrste zelenjave lahko vložimo v kis ali slanico, o čemer smo že pisali, lahko pa skuhamo različne omake in jih prav tako spravimo v steklene kozarce. Omake večinoma temeljijo na paradižniku, ki ga bo na vrtu pravkar v obilju. Najprej na olju dušimo čebulo in česen, dodamo jima paradižnik. K temu dodajamo različne vrste zelenjave, kar imamo pač pri roki, na primer korenje, kolerabo, papriko in bučke. Tudi stročnice, predvsem grah in stročji fižol, gredo imenitno v lahke poletne omake, ki jih začinimo s soljo, po želji še s poprom, predvsem pa s svežimi zelišči, nikar ne pozabimo na baziliko, timijan in peteršilj. Omako še vročo nadevamo v sterilizirane kozarce, dobro zapremo in spravimo kot preostale shranke. Pozimi nam bo še kako prav prišla za pripravo hitrega kosila, denimo kot polivka za testenine ali kot priloga k mesu in krompirju. Okusne bodo tudi, če vanje ubijemo in zakrknemo nekaj jajc.