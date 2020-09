Skorš, sadje, ki je odlično v marmeladi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Po videzu spominja na majhne hruške. FOTO: Emer1940/Getty Images

Prijeten okus skorša bo osvežil jogurt ali skuto, k celim sadežem grizljamo orehe ali druge oreške, poda pa se tudi k narezku s sirom in mesninami.

Skorš je danes pri nas precej neobičajno sadje, nekoč pa je rasel na prenekaterem dvorišču ali sadovnjaku, zlasti na območjih, kjer uspeva tudi vinska trta. Njegova pradomovina je Mala Azija, raste pa tudi na drugih koncih sveta, predvsem v srednji, južni in zahodni Evropi ter v severozahodni Afriki. Rodi manjše, do pet centimetrov velike plodove, ki po videzu spominjajo na hruške, morda jabolka, od teh dveh sadnih vrst pa se loči po tem, da plodovi rastejo v manjših šopih. Po okusu so neprijetno trpki in kisli, vse dokler niso povsem zreli, pravimo, da se omedijo.To se zgodi konec septembra in oktobra, ko je čas za nabiranje teh imenitnih, pri nas vse premalo cenjenih plodov. Pri plodovih nas ne sme zavesti lepa rdeča barva, ti namreč še niso zreli, temveč se zmehčani obarvajo rumenorjavo. Zrelost sadežev se kaže po tem, da začnejo padati z drevesa, lahko pa poberemo še nezrele in jih nekaj časa medimo. Kot zanimivost povejmo, da skorš gojijo tudi kot okrasno rastlino, stara drevesa visoke rasti in široko razvejanih krošenj pa najdemo na primer v travniških sadovnjakih na Kozjanskem.Plodovi skorša so se nekoč uporabljali tudi v domačem zdravilstvu ter seveda v kulinariki. Uživamo lahko sveže, kot rečeno le res povsem dozorele. Zagrizemo v cel sadež, kot v hruško, lahko pa jih narežemo in zmešamo z drugim sadjem v sadno solato ali sadno kupo. Prijeten sladko-kiselkast okus skorša bo lepo osvežil navadni jogurt ali skuto, ki jo zmešamo v sladki namaz. K celim sadežem grizljamo orehe ali druge oreške, poda pa se tudi k narezku s sirom in mesninami.Predvsem pa je skorš primeren za predelavo v različne jedi. Iz sladkih sadežev, ki v sočnem mesu skrivajo drobna semena, lahko skuhamo odlično marmelado, kompot ali žele pa tudi sok, pri čemer ga običajno kombiniramo z drugimi vrstami sadja, predvsem sorodnimi. Tako se dobro ujame z jabolki in hruškami pa tudi s kutinami, ki so še ena izginjajoča vrsta sadnega drevja pri nas. Marmelado namažemo na kruh, še posebno bo okusna, če podložimo tanko plast masla, dodamo pa jo lahko tudi k pečenki. Marmelada se zelo dobro poda k vrstam svežega mehkega sira in prav tako kot sveži skorš k skuti ali jogurtu.