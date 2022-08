Sirove hlebce oblikuje s sto let staro stiskalnico (FOTO)

Smo na 1560 metrih, na Planini v Lazu. Tu poleti, ko se po okoliških travnikih pasejo krave, še danes izdelujejo sir, zato smo se v prijeten pogovor spustili z majerico Lucijo Gartner. »Majer je bil že v preteklosti tisti, ki je na planini skrbel za krave, hkrati pa je bil deklica za vse,« svojo poletno vlogo opiše domačinka z bohinjske Kmetije Odolnek, kjer se družina ukvarja s sirarstvom in tudi turizmom.

Na slikoviti bohinjski planini čas teče drugače kot v dolini.

340 litrov premore kotel, v katerem delajo sir.

No, Lucija Gartner pa poletij ne preživlja v domačem Studorju, ampak jo v začetku junija ubere do Planine v Lazu. »Naše krave tu pasemo od leta 2000. Nekako takrat smo se začeli na kmetiji ukvarjati s sirarstvom, nato pa smo poleti krave že gnali sem gor. Stan je sicer že nekaj časa v lasti naše družine – prej smo tu preživljali počitnice,« se po ne tako oddaljeni zgodovini sprehodi sogovornica. Letos skrbi za 12 krav, poleg njih pa so na Planini še trije prašički posrečenih imen (Denis, Miha in Jana), osliček (ki se je med našim obiskom potikal kdo ve kje v okolici) in kužek (ki se je lenobno smukal okoli osrednjega stanu).

Imajo tudi tri pujske.

V enem od sosednjih izjemno lepo ohranjenih lesenih objektov je sirarna Agrarne skupnosti Studor – Stara Fužina, ki jo poleti v najem vzame družina Gartner. Tu naša sogovornica izdeluje sir: »Vsak drugi dan ga delam, in sicer v 340-litrskem kotlu, ki ga kot v starih časih segrejemo s kuriščem na drva.«

Vsak dan ne tako številna ekipa pastirjev, ki jih vodi Lucija, najprej pomolze krave. Kakih 150, 160 litrov mleka dajo te dni, »na začetku sezone, ko imajo več mleka, lahko namolzemo tudi po 200 litrov«. Mleko gre v hladilne bazene, in ko se ga nabere dovolj, Lucija segreje kotel ter natančno in izurjeno pripravi vse potrebno za sir. Zanimivo: pri oblikovanju velikih, kakšnih 30 kilogramov težkih hlebcev sira si pomaga s starinsko leseno stiskalnico, ki je tam vse od leta 1908.

V kotlu se začne pot, ki mleko pripelje do krasnega sira.

A ne le sir, nastaneta tudi maslo ter albuminska oziroma sirarska skuta, to je tista, ki jo pripravijo iz sirotke. »Del sira prodamo na planini, del pa ga odpeljemo v dolino,« pojasni še nekaj zanimivosti. Na slikoviti bohinjski planini, kjer čas teče povsem drugače kot v dolini, bo do začetka septembra. Če vas je zamikal izlet do unikatne sirarne: pot do tja – kaka ura hoje se bo nabrala – vodi s parkirišča na Planini Blato. Od tod se lahko sprehodite neposredno do Planine v Lazu ali pa zavijete do Planine Jezero, nato pa od tam podaljšate do Planine v Lazu.

Lucija Gartner je majerica.

Gorska dekoracija bohinjskih pastirskih stanov