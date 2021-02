Sir premažimo z maslom

Kruh za dolgo uporabnost

Gvakamole ostane zelen

Banan ne položite v skledo z drugim sadjem. FOTO: Pixelpot/Getty Images

V sodobni družbi vsak dan med odpadke roma sramotno veliko količine hrane. Najpogosteje zato, ker ob napačnem skladiščenju prehitro izgubi svežino in se pokvari. Da bi bila živila sveža ter uporabna dlje, si poglejte nekaj odličnih trikov pri shranjevanju. Namesto da bi banane položili v posodo s sadjem ali hladilnik, jih v mrežasti vrečki obesite na držalo, stran od drugega sadja. Tako bo vanje prišlo več zraka in dlje bodo ostale sveže.Banane in narezana jabolka na zraku porjavijo, kar preprečimo s sokom limone. Z njim prelijte ali pokapljajte koščke sadja in dlje bodo ostali lepo beli. Ker ima sok močan okus, ga lahko, preden z njim pokapljate sadeže, razredčite z vodo.V posodo, kamor spravljate pecivo, položite košček kruha. Sladke dobrote bodo iz njega vpijale vlago in za dlje časa ohranile primerno teksturo, saj se ne bodo prehitro posušile.Nariban ali narezan sir večina pospravi v posodo ali zavije v aluminijasto folijo. V obeh embalažah včasih splesni. Zadregi se izognite tako, da ga poškropite s kisom, ki prepreči nastanek in širjenje plesni. Le ne pretiravajte, da okus kisa ne bi preveč spremenil okusa sira.Če sir v hladilniku ni pravilno spravljen, postane suh in trd. Izsušitev preprečite tako, da njegove zunanje površine premažete z maslom. To zmehča tudi že strjen sir.Preden v hladilnik pospravite bučke ali buče, jih operite, dobro osušite in premažite z oljem ter jih z njim zavarujte pred gnilobo.Avokado je eno najbolj priljubljenih živil, žal iz njega pripravljen gvakamole zaradi stika z zrakom izgubi prvotno lepo zeleno barvo in postane rjav. Da se to ne bi zgodilo, posodo, v kateri ga hranite, zaprite s pokrovčkom ali pokrijte s folijo za živila in preprečite dotok zraka, gvakamole bo tako uporaben vsaj tri dni.Ingver je zdrava začimba, ki je ne uporabljamo v velikih količinah, korenina v hladilniku pa kmalu izgubi svežino. Zato ga pospravite v zamrzovalnik, kjer lahko ostane od dveh do devetih mesecev. Najbolje je, da ga pred tem naribate ali narežete na rezine, saj ga bo tako lažje odmerjati v primerni količini.