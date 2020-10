Shranimo praženo čebulo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Sekljanje je solzno opravilo, zato si naredimo zalogo. FOTO: Angelsimon/Getty Images

Čebulo, ki smo jo jeseni pobrali na vrtu, običajno skladiščimo v kleti ali shrambi, saj bo sveža zdržala tudi nekaj mesecev. Če nimamo dovolj prostora ali ko se začne mehčati in poganjati liste, pa jo lahko predelamo in shranimo, bodisi v steklene kozarce bodisi v zamrzovalnik.To je zlasti dobrodošlo, če v kuhinji pogosto uporabljamo praženo čebulo. Predvsem pozimi to opravilo ni preveč priljubljeno, saj ima močan, za mnoge celo neprijeten vonj. Poleg tega praženje, zlasti večjih količin, zahteva precej časa. Če imamo pripravljeno vnaprej, nam to močno skrajša čas priprave kosila.Čebulo narežemo na tanke kolobarje ali sesekljamo na koščke in stresemo na segreto maščobo. Pri večjih količinah pazimo, da ne bo preveč mastna, zato del olja nadomestimo z vodo. Dušimo, dokler ne ovene, vmes večkrat premešamo. Ohladimo kar v ponvi oziroma loncu in potem nadevamo v primerno posodo. Praženo čebulo lahko tudi zmeljemo s paličnim mešalnikom, tako da dobimo gosto zmes, ki jo bomo med kuhanjem dodajali golažem, juham, enolončnicam ali omakam. Zraven lahko dušimo še česen, solimo in popramo, tako bomo dobili že pripravljeno začimbno mešanico.Spravimo jo v plastične posodice, še raje steklene kozarce ali v vrečke za zamrzovanje. V vsakem primeru dobro zapremo, da se vonj ne bo širil. Če jo bomo porabili v nekaj dneh, jo postavimo v hladilnik, sicer jo raje zamrznemo. V zamrzovalnik lahko spravimo tudi surovo narezano čebulo.Če nismo občutljivi za maščobo, jo pražimo v masti, v tolikšni količini, da v njej plava. Pražimo na majhnem ognju, ko porjavi, pa jo še vročo nadevamo v steklene kozarčke in dobro zapremo. Tudi to lahko solimo. Takšen shranek bo brez težav zdržal več mesecev.Seveda si lahko delo prihranimo in v trgovini kupimo suho praženo čebulo, vendar pred nakupom preberimo deklaracijo na vrečki, da ne vsebuje kakšnih umetnih dodatkov.Priljubljena je tudi posušena, ki jo prodajajo v trgovinah in na tržnicah. Primerna je za kuhanje ali pa jo ponudimo kot prigrizek, uživamo jo kot na primer čips. Posušimo jo lahko tudi sami, v pečici ali sušilniku za sadje in zelenjavo. Hranimo jo v zaprtih posodah ali papirnatih vrečkah.