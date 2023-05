Šetraj izboljša okus rib, mesa in stročnic

Onidan smo bili na pikniku, na katerem smo na žaru pekli sveže postrvi, kupljene v bližnji ribogojnici. Naša gostiteljica, klena gospodinja dolenjske domačije, se je sprehodila po vrtu in osmukala nekaj zelišč, ki rastejo vsepovprek, nekatera celo v travi. Med njimi so grmički s suličastimi listi in drobnimi, nežno modrikastimi oziroma roza cvetovi.

Rastlina ima izjemno prijeten in precej izrazit vonj, gospodinja pa je kar cele vejice potisnila v ribe, preden jih je položila na žar. Šetraj je začimba močnega vonja, za katero na vrtu ni treba posebno skrbeti. Pravzaprav je vsaka skrb odveč, saj se bo enoletnica vsako leto znova sama razraščala, zato jo bo treba celo redčiti.

Če ga gojimo na vrtu, nas bo razveseljeval z lepimi cvetovi. FOTO: Andreas Steidlinger/Getty Images

Poleg vrtnega, ki nosi latinsko ime Satureae hortensis, poznamo še kraški šetraj (Satureae montana), ki izvira iz južne Evrope, Turčije in severne Afrike. Vrtni in kraški šetraj, rasteta tudi pri nas, imata podoben vonj, le da je pri kraškem bolj izrazit. Uporabljamo ga svežega ali posušenega, za zimo ga lahko pripravimo sami. Porežemo ga tik pred cvetenjem, povežemo v šopke, te obesimo in posušimo. Hranimo ga v zaprtih steklenih kozarcih v temnem prostoru.

Šetraj uporabljamo v številnih jedeh, dobro se poda k vsem vrstam mesa in rib ter k stročnicam. Dodajamo ga pečenemu ali dušenemu mesu ali ribam, če pripravljamo marinado, jo prav tako izboljšamo s šetrajem. Tudi v domačo pašteto ga lahko sesekljamo, najdemo pa ga tudi v različnih klobasah. Če pripravljamo večje kose, tako kot zgoraj opisane ribe na žaru, lahko dodamo kar cele vejice, sicer pa liste osmukamo in sesekljamo. Prav tako bo lepo zaokrožil okuse enolončnic, juh in omak, zlasti zelenjavnih.

Pri nas poleg vrtnega uporabljamo še divjerastočega kraškega.

Skoraj obvezno ga dodajamo v jedi iz stročnic, torej k leči, fižolu, grahu in čičeriki, tudi zato, ker ublaži napenjanje v želodcu. Poda se tudi k jajčnim in jedem iz krompirja. Če pozorno beremo sestavine zeliščnih mešanic, ki jih kupimo v trgovini, ga bomo našli v nekaterih izmed njih, na primer v mešanici provansalskih zelišč. To pomeni, da se dobro ujame z drugimi zelišči, na primer s timijanom, rožmarinom in baziliko. Ima številne pozitivne učinke na naš organizem in se uporablja tudi v ljudskem zdravilstvu.