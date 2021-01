Sendvič kot zdrav obrok (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 avokado

2 stroka česna

1 žlica limonovega soka

1 žlica kisle smetane

sol, poper

1 konzerva čičerike

8 rezin kruha s semeni

1 skodelica narezane mikrozelenjave

Avokado prerežemo, odstranimo koščico in izdolbemo meso. V skledi zmečkamo z vilicami. Česen olupimo in stremo ali čim bolj drobno sesekljamo. Zmečkanemu avokadu dodamo česen in kislo smetano, solimo in popramo ter pokapljamo z limonovim sokom. Čičeriko stresemo na cedilo, speremo z vodo, dodamo avokadu in premešamo. Enakomerno razporedimo po štirih kruhovih rezinah. Obložimo z oprano in osušeno mikrozelenjavo in pokrijemo z drugo rezino kruha.

Sendvič je bil dolgo sinonim za precej nezdrav obrok iz kruha, salame in sira. A z izbiro kakovostnih sestavin je lahko tudi polnovreden pa še okusen povrhu. Osnova naj bo kakovosten kruh, ki ga obložimo z zdravim, doma pripravljenim namazom in dopolnimo s svežo zelenjavo, na primer paradižnikom, papriko ali kumarami.Uporabimo tudi zimsko sezonsko zelenjavo, liste svežega zelja, na rezine narezano repo ali kolerabo pa seveda kalčke ali mikrozelenjavo, ki jo gojimo na okenski polici. Zraven se bo prilegla rezina sira, kdor ima rad mesnine, pa bo dodal še nekaj koščkov ali rezin domače salame, pršuta ali šunke.