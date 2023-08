Semena sončnic: za kaj vse jih lahko uporabljamo

Sončnice so pri nas pogosta poljščina predvsem na ravninskih poljih, gojimo jih tudi po domačih vrtovih. Za semena in za okras, saj s svojimi čudovitimi zlatimi cvetovi, ki se čez dan obračajo za soncem, privabljajo poglede. Semena sončnic, ki jih uporabljamo v prehrani pa tudi za pridobivanje olja, so bogat vir vitaminov in mineralov, zato jih uživamo ne le zaradi okusa, temveč tudi za zdravje. Vsebujejo vitamine A, E, K, D in skupine B, med minerali omenimo kalcij, klor, kobalt, mangan, magnezij, jod, cink, baker in železo.

Rade imajo semena. FOTO: 5ugarless/Getty Images

Poleg tega so bogata z nenasičenimi maščobnimi kislinami, zlasti omega 6, ki je pomembna za gradnjo zdravih celic v telesu in za nastajanje eikozanoidov. Vsebujejo aminokislino triptofa, ki spodbuja nastanek serotonina, imenovanega tudi hormon sreče, zato pravijo, da grizljanje semen privablja dobro voljo v ljudi. Sončnična semena obožujejo tudi ptice, in če kupimo mešanico za pičo, bomo hitro ugotovili, da bodo pokljuvale le sončnice, drugo pa bodo pustile.

So široko uporabna, uživamo sama ali v mešanici z drugimi, denimo bučnimi, nasekljana, grobo stolčena v možnarju ali mleta. Lahko jih malce prepražimo, če jih namočimo v vodi, bodo zmehčana in jih lažje grizemo, poleg tega so lažje prebavljiva. Dodajamo jih kosmičem oziroma mislijem, različnim napitkom, na primer smutijem, z njimi potresemo solate, omake in druge jedi, dobro se podajo k različnim vrstam sadja, sirom in jogurtu. Imenitni so namazi, v katerih so sončnična semena osnova ali zgolj dodatek.

Iz cvetov dobimo odlična semena in zlato olje.

Iz njih pridobivajo olje, ki je v naši kuhinji med najpogosteje uporabljanimi. Resnici na ljubo največkrat segamo po industrijsko pripravljenem rafiniranem olju, ki je zaradi postopka pridelave osiromašeno zgoraj naštetih koristnih sestavin. Če hočemo res kakovostno in zdravo, na trgu poiščimo hladno stiskano, to je tako, ki pri pridelavi ni segreto na več kot 40 stopinj. Tako olje je sicer precej dražje, vendar bistveno bolj kakovostno. Že po vonju in okusu se razlikuje, tako da si ga je vredno privoščiti vsaj za jedi, kjer uživamo sveže, na primer za solate ali namaze.