Segedin golaž

Za 4 osebe:

1 kg kislega zelja

600 g svinjskega mesa (pleče)

2 veliki čebuli

4–5 strokov česna

1 skodelica paradižnikove omake

1 žlička mlete rdeče paprike

sol, poper, brinove jagode, lovor, kumina

Česen in čebulo olupimo in sesekljamo. Meso narežemo na kocke in ga stresemo v lonec, v katerem smo segreli olje. Med mešanjem pražimo, dokler se ne obarva zlato rjavo. Predenemo ga v drugo posodo in na istem olju svetlo prepražimo čebulo in česen. Dodamo meso in paradižnikovo omako, premešamo in dušimo še deset minut. V lonec stresemo zelje, rdečo papriko, dodamo lovor, brinove jagode in kumino. Zalijemo z vodo, premešamo in na majhnem ognju kuhamo slabo uro. Tik pred koncem popramo in po potrebi solimo.

Jed lahko pripravimo dan ali dva vnaprej, namesto svinjskega mesa bi lahko uporabili tudi govedino. Če so pri hiši nemesojedci, naredimo kompromis in posebej pripravimo zelje, posebej pa meso. Zelje razdelimo in ga en del zmešamo z mesom ter pustimo še nekaj minut počasi kuhati, da se okusi dobro premešajo.Segedin je dobra alternativa za sarmo, s katero je precej več dela, zahteva pa tudi bolj spretne roke. K obema ponudimo v kosih kuhan krompir ali kruh. V segedin lahko zamešamo žlico ali dve kisle smetane.