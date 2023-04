Recept: segedin golaž

Za 4 osebe:

500–600 g svinjskega plečeta ali bočnika

1 kg kislega zelja

1 velika čebula

3 stroki česna

sol, poper, olje

lovorjev list, kumina, mleta rdeča paprika

Meso narežemo na za grižljaj velike kocke. V kozici segrejemo olje in nanj stresemo meso. Na hitro popražimo z vseh strani in preložimo v drugo posodo. Česen in čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Čebulo stresemo na olje, v katerem smo pražili meso, in jo svetlo zarumenimo. Dodamo česen in počakamo, da zadiši. Potem v lonec vrnemo meso in dušimo 15 minut. Dodamo rdečo papriko, lovor in kumino ter popramo. Premešamo, dodamo kislo zelje in zalijemo z vodo, da bo jed pokrita. Zavremo in kuhamo približno pol ure. Solimo po potrebi, običajno je zelje dovolj slano.