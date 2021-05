Še lažje do vaših najljubših izdelkov

Izdelki blagovnih znamk Mu in Ego prehajajo na nov, za potrošnike preprostejši način odpiranja.V času prehoda na bolj preprost način odpiranja Ljubljanske mlekarne skupaj s partnerji Tetra Pak, Ekologi brez meja in Slovensko potapljaško zvezo tudi spodbujajo potrošnike, da se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«.Jogurti, sveže mleko in sladka smetana Mu ter jogurti Ego bodo od zdaj na voljo v embalaži Tetra Pak® s preprostim odpiranjem z enim zasukom pokrovčka. To so hkrati tudi edini slovenski jogurti v embalaži Tetra Pak, ki je pretežno narejena iz obnovljivih virov. Za menjavo pokrovčka so v Ljubljanskih mlekarnah zagnali nov, sodoben polnilni stroj, investicija pa je vredna 3 milijone evrov.Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne