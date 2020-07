Sataraš: klasika, ki nasiti tudi zahtevne gurmane (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 velika čebula

3-4 stroki česna

5-6 srednje velikih zrelih paradižnikov

2 večji rumeni papriki

4 jajca

sol, poper

sveža bazilika in peteršilj

olje

Zelenjavo očistimo in olupimo. Čebulo in česen nasekljamo, papriko in paradižnik narežemo na koščke.V veliki ponvi na olju svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen, in ko zadiši, narezan paradižnik. Dušimo približno deset minut, potem dodamo papriko. Solimo in popramo ter potresemo s sesekljano baziliko. Dušimo še deset minut, vmes večkrat premešamo. V ponev v enakomernih razmakih ubijemo jajca in pustimo, da počasi zavre. Pokrijemo s pokrovko, da beljak zakrkne in se rumenjak ogreje. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo, na vsak krožnik po eno jajce.

Iz paradižnika pripravimo zanimive jedi. Omako, seveda, ki jo obogatimo z različnimi dodatki, poleg paradižnika skuhamo oziroma dušimo papriko, bučke ali jajčevce, priljubljeni sataraš pa zgostimo in okrepimo z jajci, ki jih vmešamo v jed. Paradižnikove jedi so sočne in posebnega okusa, nekoliko kiselkaste, a hkrati sladke.Pečenemu, dušenemu ali kuhanemu paradižniku skoraj obvezno dodajamo baziliko, česen, sol in poper, dobra je kombinacija s peteršiljem, po možnosti svežim. Seveda ne pozabimo uživati surovega, zlasti v pisanih mešanih solatah.