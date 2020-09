Samostojna jed, prikuha ali sladica

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Je bogat vir vitaminov, mineralov in beljakovin. FOTO: Sanny11/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Marsikdo ne ve, kako so videti rastline prosa. FOTO: Focusphotoart/Getty Images

Proso je starodavno žito, ki izvira iz srednje Azije, pomembno je bilo tudi v prehrani evropskega človeka. Na stari celini so ga gojili že pred našim štetjem, v naših krajih pa so ga uživali že Kelti in stari Slovani. Spada med najstarejša kultivirana žita, ki pa ni imelo pomembne vloge le v prehrani, temveč tudi v ljudskem zdravilstvu. Na vsakodnevnem jedilniku ga na slovenskem podeželju najdemo vse od srednjega veka. Naši predniki so ga redno uživali vse do konca druge svetovne vojne, potem pa je počasi izginilo z naših jedilnikov, tudi na račun riža, ki je osvojil naše gospodinje. Sodobna kuhinja ga je spet povlekla na plan, saj ga ozaveščeni potrošniki vse pogosteje uvrščajo v vsakodnevne recepte. Kako tudi ne, ge namreč za živilo, ki je vsestransko uporabno, okusno in hranljivo, povrhu pa blaži prenekatero zdravstveno tegobo. Ker je bogato z beljakovinami, je dobrodošlo v prehrani vegetarijancev in veganov.Uživamo ga predvsem v obliki kaše, lahko pa kupimo tudi proseno moko, ki jo porabljamo tako kot druge vrste moke. Kašo običajno skuhamo v vodi, lahko pa tudi mleku, zlasti če pripravljamo sladke jedi. Pred kuhanjem je ni treba namakati, priporočljivo pa jo je oplakniti v čisti vodi, saj s tem splaknemo snovi, ki povzročajo grenčino. Jemo jo lahko za zajtrk, kosilo ali večerjo. Iz nje kuhamo mesne in zelenjavne jedi, podobne rižotam. Pri tem jo lahko skuhamo vnaprej in jo, precejeno, le vmešamo v mesno ali zelenjavno osnovo, lahko pa kuhamo vse skupaj.Zabeljena bo imenitna priloga k mesu, lahko jo ponudimo zraven različnih omak, zelenjavnih, gobovih, tudi raguja. H golažu namesto polente skuhamo kašo, ki je imenitna tudi v družbi zelenjave, popečene, dušene ali kuhane, zmešamo jo lahko tudi v solate. Izvrstna pa je tudi v sladicah. Skuhamo jo v mleku, kot na primer mlečni riž, potem pa dodamo še sveže ali suho sadje, med, oreške, lahko žlico marmelade, pa kakav v prahu in še kaj. In tako kot rižev narastek lahko tudi proseno kašo zapečemo v pečici, da bo jed še bolj sočna, pa vanjo še pred peko zamešamo naribana jabolka.