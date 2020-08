Sadni sladoled, narejen doma

Za 4 osebe:

300 g jagodičja

300 g sladkorja

0,5 l sladke smetane

0,5 l jogurta

Jagodičje narežemo oziroma nasekljamo in stresemo v lonec. Dodamo tretjino sladkorja in med mešanjem segrevamo, da zavre. Kuhamo, dokler se sladkor povsem ne raztopi, in ohladimo. Sladko smetano zlijemo v blender, dodamo preostali sladkor in smetano stepemo. Previdno vmešamo jogurt in sadno omako, nekaj je prihranimo za preliv sladoleda. Postavimo v zamrzovalnik čez noč. Zjutraj maso še enkrat premešamo v blenderju, s tem razbijemo morebitne kristalčke vode, ki so se naredili v masi. Postavimo v zamrzovalnik še za najmanj dve uri. Postrežemo in prelijemo s sadno omako, ki smo jo prihranili.

Preden se odločimo za nakup aparata, je dobro najprej poskusiti, ali nam priprava domačega sladoleda sploh odgovarja. Zahteva namreč precej dela in umazane posode, čakanja, da sladoled zamrzne, ter mešanja med zamrzovanjem ...Res pa je, da je domači sladoled prav tako okusen in kremast kot tisti iz trgovine. Za kremasto osnovo stepemo sladko smetano, lahko tudi rumenjake in sladkor, podobno kot sadnega pa pripravimo tudi čokoladnega ali vaniljevega. Če ne želimo celih koščkov sadja, ga zmeljemo v blenderju.