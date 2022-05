Sadje in zelenjava, ki vsebujejo največ pesticidov

Vsako leto se izvajajo različne raziskave o prisotnosti pesticidov v živilih, ki jih ljudje pogosto uživamo. Lanskoletno raziskavo so naredili v Environmental Working Group (EWG), osredotočili so se na sadje in zelenjavo.

Na vrhu lestvice so bile jagode in zelena zelenjava. Preden natančno naštejemo živila, ki vsebujejo pesticide, je treba opozoriti, da so to prenizke ravni, da bi vplivale na zdravje ljudi.

To seveda ne pomeni, da ne bi smeli paziti na to, kar kupujete, in da je treba vsa živila pred uporabo dobro, dobro oprati. Ko gre za jagode, ki so prepričljivo prve na lestvici, je bilo ugotovljeno, da jih 90 odstotkov, vsebuje vsaj en pesticid, 30 odstotkov pa okoli 10 različnih toksinov. Preberite na Polet.si