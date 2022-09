Sacher torta po kranjsko

Za nadev predhodno, najbolje, če dan prej zavremo smetano, ki ji ob vretju primešamo čokolado. Ganache dobro premešamo in ohladimo čez noč v hladilniku.

Maslo sobne temperature penasto stepemo. Počasi mu dodamo sladkor in naprej stepamo v lepo kremo. Nato pričnemo z dodajanjem rumenjakov in ruma počasi in postopoma. Nazadnje zmesi primešamo stopljeno čokolado, ki smo jo posolili s ščepcem soli. Stepemo tudi čvrst sneg iz beljakov. V čokoladno zmes počasi vmešavamo izmenično sneg in moko s pecilnim. Zmes vlijemo v tortni obroč obložen s peki papirjem in jo pečemo kakih 30 minut pri temperaturi 18 stopinj ... Preberite na Polet.si