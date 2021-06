S slastnimi jagodami na različne načine boste navdušili (RECEPTI)

Hladna juha Sadeže očistimo in prepolovimo. Vse sestavine zmeljemo v blenderju, prelijemo v večjo posodo in za vsaj dve uri postavimo v hladilnik. Razdelimo na porcije, po želji okrasimo z listi sveže mete in žličko jogurta ter postrežemo.

Za 4 osebe:

260 g jogurta z okusom vanilje

60 g sladkorja

1 dl pomarančnega soka

1 kg jagod

listi mete za okras

Mille feuille Listnato testo odtajamo. Sladkor in rumenjake penasto vmešamo, dodamo moko in še malce premešamo. Mleku dodamo vaniljo in v kozici zavremo. Z mlekom prelijemo jajčno zmes, premešamo, vse skupaj prelijemo nazaj v kozico in med nenehnim mešanjem kuhamo od tri do pet minut, da se krema zgosti. Ohladimo. Stepemo sladko smetano in jo previdno vmešamo v jajčno kremo. Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Delovno površino potresemo s sladkorjem v prahu in na njem čim bolj na tanko razvaljamo odtajano listnato testo. Narežemo ga na kvadrate, velike 30 x 6 centimetrov. Pečemo jih od 10 do 15 minut, nato ohladimo. Jagode očistimo in narežemo na četrtine. Sladico zdaj le še sestavimo. Na krožnik položimo kos listnatega testa, po njem nabrizgamo jajčno kremo, nanjo položimo nekaj kosov jagod, pokrijemo z novim kosom testa in postopek ponovimo. Po vrhu posujemo sladkor v prahu in postrežemo.

Za 6 oseb:

1 zavitek listnatega testa

0,5 kg svežih jagod

1 dl sladke smetane

4 rumenjaki

0,5 l mleka

60 g moke

150 g sladkorja v prahu

1 žlička arome vanilje

Zamrznjene jogurtove ploščice Pekač obložimo s papirjem za peko. V posodi zmešamo jogurt, javorjev sirup in vaniljo. Zmes enakomerno razmažemo po pekaču, približno pol centimetra na debelo. Jagode očistimo, narežemo na tanjše rezine in jih razporedimo po jogurtu. Dodamo še borovnice in vse skupaj posujemo s kokosom. Za približno tri ure postavimo v zamrzovalnik, da se jogurt strdi, nato ga razlomimo ali narežemo na koščke.

Za 4 osebe:

200 g grškega jogurta

2 žlici javorjevega sirupa

1 žlička arome vanilje

60 g jagod

60 g borovnic

3 žlice kokosove moke

Šarlota Sadeže operemo in očistimo. Približno 15 jih prihranimo, preostale gladko zblendamo. V kozico prelijemo tretjino jagodnega pireja, dodamo 75 g sladkorja in želatino. Počakamo, da zavre, in med nenehnim mešanjem kuhamo približno minuto. Odstranimo s plošče in vmešamo preostanek jagodnega pireja. Pustimo, da se ohladi. V kozici zavremo vodo in drugih 75 g sladkorja. Mešamo, dokler se sladkor ne raztopi, odstavimo in ohladimo. Sladko smetano stepemo do trdega in vanjo nežno vmešamo ohlajeno jagodno kremo. Okrogel pekač premera 20 cm obložimo s papirjem za peko. Jagode, ki smo jih prihranili, prepolovimo. Baby piškote z eno stranjo pomočimo v sladkorni sirup in jih zložimo po robu pekača, v sirup namočena stran naj gleda proti sredini. S piškoti obložimo še dno in prelijemo z jagodno kremo. Po vrhu položimo prepolovljene jagode, po želji dodamo stepeno smetano in za vsaj štiri ure postavimo v hladilnik.

Za 8 oseb:

26 baby piškotov

1,5 dl vode

75 g sladkorja

Nadev:

500 g jagod

75 g sladkorja

14 g želatine v prahu

300 ml sladke smetane

Sladoledne lučke Jagode očistimo, jih posujemo s sladkorjem in pustimo od 15 do 20 minut, da sladkor vsrka sokove. Vse skupaj stresemo v blender, dodamo vodo in zmeljemo. Zmes je lahko gladka ali pa pustimo nekaj večjih koščkov. Maso vlijemo v modele za lučke in za vsaj šest ur postavimo v zamrzovalnik.

Za 10 lučk:

1 kg jagod

50 g sladkorja

2 dl vode

Torta iz palačink Vse sestavine zmešamo v gladko maso in na vroči ponvi spečemo čim tanjše palačinke. Počakamo, da se ohladijo. Jagode očistimo in zblendamo. Maskarpone, sladkor in limonov sok zmešamo v gladko zmes. V drugi posodi stepemo smetano, nato vanjo previdno vmešamo maskarpone in jagodni pire. Na krožnik položimo palačinko, jo premažemo z jagodno kremo, pokrijemo z drugo palačinko in postopek ponavljamo, dokler ne zmanjka sestavin. Okrasimo s svežimi jagodami in za pol ure postavimo v hladilnik.

Za 8 oseb:

250 g moke

7,5 dl mleka

5 jajc

2 žlici olja

žlička soli

Krema:

3 žlice limonovega soka

100 g sladkorja v prahu

250 g maskarponeja

0,5 l sladke smetane

250 g jagod + 12 za okras

Drobljenec Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Maslo stopimo in nekoliko ohladimo. Preostale sestavine za posip stresemo v posodo in dobro premešamo, nato dodamo še maslo in spet premešamo, da se sestavine povežejo. Jagode očistimo in večje prepolovimo. Damo jih v posodo, posujemo s škrobom, premešamo, dodamo še sladkor, vodo in vaniljo ter znova premešamo. Jagode razporedimo po dnu pekača in po njih nadrobimo mešanico s kosmiči. Pečemo od 30 do 40 minut, nato drobljenec vzamemo iz pečice in pustimo nekaj minut, da se ohladi.

Za 6 oseb:

1 kg jagod

3 žlice škroba

90 g sladkorja

2 žlici vode

1 žlička arome vanilje

Posip:

65 g ovsenih kosmičev

115 g moke

130 g rjavega sladkorja

90 g masla

0,5 žličke pecilnega praška

1 žlička cimeta

ščep soli

Cenili so jih že stari Rimljani, ki so jih imeli za zdravilo vseh vrst tegob, od depresije, omedlevice, povišane telesne temperature do ledvičnih kamnov in vnetega grla. Povsem iz trte izvito njihovo prepričanje ni bilo, saj jagode vsebujejo veliko vitaminov C, B6 in K, poleg tega pa še kalij in folno kislino. Vse to ob le 33 kilokalorijah na sto gramov sadežev. Že dolgo slovijo tudi kot afrodiziak, za ta njihov sloves so menda zaslužni Francozi, pregovorno najbolj romantičen narod na svetu. Mladoporočencem tam še danes pogosto za zajtrk pred odhodom na poročno potovanje postrežejo jagodno juho.